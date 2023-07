Le PSG pense que Karim Benzema est responsable de la volte-face de Mbappé

La suite après cette publicité

Entre Kylian Mbappé (24 ans) et le PSG, la guerre est déclarée. Depuis que le Français a annoncé par le biais d’une lettre qu’il ne souhaitait pas prolonger au-delà de juin 2024, les pensionnaires du Parc des Princes ont durci le ton dans les médias, puis par la voix de Nasser Al-Khelaïfi. Mercredi, il a posé un ultimatum à KM7 : une prolongation ou un départ cet été. Ce qui a surpris et agacé le joueur, qui campe sur ses positions et se voit jouer au PSG cette saison.

Un club où on a de plus en plus de mal avec le Français. D’ailleurs, son attitude a choqué les Franciliens. Alors que tout semblait aller et que des échanges avaient même eu lieu concernant une prolongation de contrat et des investissements au Qatar, KM7 a subitement changé de comportement explique Marca. Le média ibérique ajoute qu’au PSG on pense que l’une des raisons de la volte-face de Mbappé est liée au départ inattendu de Karim Benzema vers l’Arabie saoudite. Cela a changé la donne et précipité le changement de position du clan Mbappé, qui a vu une belle opportunité à saisir. Pour eux, KB9 a donc été en quelque sorte responsable des envies d’ailleurs de KM7. On peut aussi penser que les promesses non-tenues au PSG ont fait réfléchir le champion du monde 2018…

