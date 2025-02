Real Madrid : la nouvelle sortie piquante de Carlo Ancelotti sur les arbitres

En déplacement sur la pelouse de l’Espanyol de Barcelone le weekend dernier, le Real Madrid avait l’opportunité de confirmer sa domination en championnat avec un succès face à un rival a priori très abordable. Mais en terres catalanes, tel un mauvais souvenir récent, les troupes de Carlo Ancelotti ont pris un coup sur la tête, s’inclinant sur la plus petite des marges (1-0). Ce revers a notamment permis à l’Atlético de Madrid de revenir à un petit point au classement. Après le match, il était uniquement question de ce tacle assassin de Carlos Romero - par ailleurs buteur par la suite - sur Kylian Mbappé, qui aurait, selon les Madrilènes, mérité un carton rouge. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre de Copa del Rey contre Léganes, Carlo Ancelotti a répondu aux questions des médias, la plupart portant sur la lettre dénonçant la corruption de l’arbitrage envoyée par le club à la Fédération et au CSD.

Pour rappel, dans cette fameuse, il était écrit : «Les faits qui se sont passés dans ce match ont surpassé toute marge d’erreur humaine ou d’interprétation arbitrale. C’est l’apogée d’un système arbitral complètement discrédité, dans lequel les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. Les deux décisions arbitrales les plus graves de ce match ont mis en évidence, une fois de plus, la façon dont est arbitré le Real Madrid. Ce qui s’est passé au RCDE Stadium n’est ni un cas isolé, ni une simple erreur d’arbitrage. Le scandale suite à ce dernier match, qui a traversé nos frontières, n’est pas un fait isolé ni une affaire mineure, mais la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée par des décisions arbitrales qui sont impossibles à justifier».

Il remet une couche sur l’arbitrage

L’entraîneur italien s’est limité à montrer son soutien au club, mais se concentre surtout sur la recherche de solutions demandées par l’entité au vu du risque que Kylian Mbappé a couru dans cette action : «il s’est passé quelque chose d’inexplicable et ce que le club demande, c’est une explication et je pense que c’est correct, car rien n’a été fait pour protéger l’intégrité du joueur. Je me réfère à ce que j’ai dit, en parlant de l’intégrité du joueur et nous demandons une explication, rien de plus. Il est temps de changer quelque chose. Quand il y a un problème, il faut changer quelque chose. Ici tout le monde se plaint en Espagne et cela veut dire que ce pourrait être l’occasion de changer quelque chose», a-t-il expliqué. Hors de question de s’opposer à sa direction, l’ancien coach de l’AC Milan et du PSG n’en revient toujours pas de ce tacle non-sanctionné sur Kylian Mbappé.

Interrogé sur les autres championnats dans lesquels il a eu la chance d’entraîner, Carlo Ancelotti a été très clair. L’Espagne semble être un cas à part et particulier : «c’est très compliqué. Là où ils ont moins de pression, c’est en Angleterre. C’est pour ça qu’ils ont un meilleur rendement. Chaque pays prend ses propres décisions, ce qui s’est passé est une opportunité de changer quelque chose. Ce que je peux dire, c’est que je suis d’accord avec cette déclaration. Je le répète, nous parlons d’une situation qui s’est produite ici en Espagne. S’il n’y a pas d’explications, cela signifie qu’il y a un problème et s’il y a des explications, cela signifie qu’il y a un problème. Un problème que quelqu’un doit résoudre». La pression s’intensifie sur les institutions en Espagne.