La Ligue 1 se paie Cristiano Ronaldo en utilisant Lionel Messi

Comme une sensation de déjà-vu… Il y a un an lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo s’était fendu d’une sortie épicée sur le niveau de la Ligue 1, déclarant que celui de la Saudi Pro League était déjà un cran au-dessus selon lui. Vendredi, CR7 a remis le couvert à cette même cérémonie, en raisonnant de la façon suivante : «en France, il n’y a que le PSG. Les autres sont finis. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés… Venez jouer ici et vous verrez.»

Il n’en fallait pas plus pour déclencher le courroux des supporters français, et même de la Ligue 1. Sur X, le compte espagnol du championnat de France a réagi à cette sortie du Portugais. Et comme l’année dernière, elle a utilisé Lionel Messi pour le mettre hors-jeu : «Lionel Messi jouant sous 38 degrés», peut-on lire sur un post faisant référence à la Coupe du Monde décrochée par l’Argentin, alors joueur du PSG, dans un pays du Golfe (le Qatar) où les températures étaient déjà extrêmes.