Ligue Europa : Francfort renverse l’Ajax, l’AS Roma dompte Bilbao sur le fil, Bodo/Glimt déroule

Après le nul de Manchester United contre la Real Sociedad et la victoire de l’OL en terres roumaines, les 8es de finale aller de la Ligue Europa se poursuivaient, ce jeudi soir, avec quatre rencontres programmées à 21 heures. A la Johan Cruijff ArenA, l’Ajax Amsterdam accueillait l’Eintracht Francfort et les locaux ne tardaient pas à faire la différence. Avant même la fin du premier quart d’heure, Brobbey ouvrait le score (1-0, 10e).

Menés, les Allemands tentaient de réagir et égalisaient quelques instants plus tard par l’intermédiaire de Larsson (1-1, 28e). Dos à dos à la pause, les deux formations espéraient se départageaient au retour des vestiaires mais le tableau d’affichage n’évoluait guère. Il fallait finalement attendre le dernier quart d’heure pour voir Ellyes Skhiri libérer les siens et donner l’avantage aux Aigles (1-2, 70e). Une victoire qui permet à Francfort d’entrevoir les quarts.

Bodo/Glimt se rapproche des quarts, l’AS Roma et la Lazio s’imposent sur le gong

Pour le reste, l’Athletic Bilbao a de son côté chuté sur la pelouse de l’AS Roma. Accrochés à la pause, les Basques ont finalement trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à l’inévitable Inaki Williams (50e). Menés, les Romains égalisaient dans la foulée par l’intermédiaire d’Angelino (1-1, 56e) avant de s’imposer sur le fil grâce à une réalisation de Shomurodov (2-1, 90+4e). Bilbao devra donc renverser la vapeur du côté de San Mames.

Enfin, Bodo/Glimt a, de son côté, pris une très belle option en s’imposant largement face à l’Olympiakos (3-0) grâce à un but contre son camp de Tzolakis (13e, csc) et un doublé de Hogh (45e, 55e). Sur la pelouse du Viktoria Plzen, la Lazio, en double infériorité numérique en fin de rencontre, a arraché la victoire (2-1) grâce à un but d’Isaksen au bout du temps additionnel (2-1, 90+8e).

