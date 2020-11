Sénégal : Papa Bouba Diop est décédé

Alors qu'il n'était âgé que de 42 ans, Papa Bouba Diop est décédé ce dimanche comme le rapporte la presse sénégalaise. L'ancien milieu de terrain sénégalais était alité depuis plusieurs mois et a finalement perdu son combat contre une longue maladie. Une triste nouvelle pour celui qui a fait rêver une génération avec le Sénégal. En 2002, il était l'un des membres les plus importants de la sélection qui avait alors atteint les quarts de finale de la Coupe du monde quelques mois après une finale de Coupe d'Afrique des Nations.

Retraité depuis 2013 et une dernière expérience à Birmingham City, Papa Bouba Diop reste l'une des grandes figures du football sénégalais. Révélé à l'ASC Diaraf Dakar, il avait ensuite pris le chemin de la Suisse à Vevey United, au Neufchâtel Xamax puis au Grasshoppers. Finalement ses bonnes performances avaient attiré le Racing Club de Lens à l'hiver 2002. Au sein du club artésien, il avait ainsi retrouvé ses compatriotes Ferdinand Coly, Pape Sarr et El Hadji Diouf avec qui il a pris part à la Coupe du monde 2002, la première du Sénégal.

Le milieu de terrain s'est d'ailleurs illustré lors du premier match en inscrivant le but de la victoire contre la France (1-0), puis lors de la troisième rencontre avec un doublé contre l'Uruguay (3-3). Des réalisations importantes qui ont fait de lui l'un des joueurs déterminants du Sénégal lors d'un parcours qui s'est achevé en quart de finale contre la Turquie (1-0 après prolongations).

Au total, il a vécu 66 capes et inscrit 11 buts avec les Lions de la Téranga avec qui il avait d'ailleurs atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Après deux ans en France, il a rejoint Fulham et a débuté une carrière anglaise puisqu'il a porté le maillot de Portsmouth, West Ham et donc Birmingham City pour finir. Entre temps, il avait aussi porté le maillot du club grec de l'AEK Athènes.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.



Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal