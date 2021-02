C'est la guerre entre Antonio Conte et la Juventus

Ils se sont pourtant tant aimés... Entre 2011 et 2014, Antonio Conte tenait d'une main de maître les rênes de la Juventus Turin avant de s'en aller tenter sa chance avec la sélection italienne puis de s'essayer à Chelsea, en Angleterre. Ce périple anglais a pris fin et le revoilà en Italie, du côté de l'Inter, l'un des ennemis de la Vieille Dame. Les deux équipes se sont affrontées récemment en demi-finale de la Coupe d'Italie et si les Turinois l'ont emporté, la fin de match a fait le tour des médias transalpins.

La suite après cette publicité

En effet, en toute fin de match, une altercation a eu lieu entre Antonio Conte et le patron des Bianconeri, Andrea Agnelli. Mais tout a commencé à la mi-temps. Le coach transalpin aurait eu une vie altercation avec le staff de son ex-club ainsi qu'avec son ancien patron. « Il l'a insulté, comme il a également insulté le staff du club », a expliqué une source du club piémontais à la Gazzetta dello Sport, a la suite de la confrontation entre les deux écuries.

Conte conteste la version turinoise

Mais cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin. À l'issue de la rencontre, Agnelli, capté par les caméras de la Rai aurait proféré des insultes, dont on ne connaît pas vraiment le destinataire (Bonucci ou Conte) : « *Va te faire voir, co***d ». Mais selon diverses reconstitutions des médias, ce serait bien à l'encontre du technicien. Antonio Conte, lui, avait la colère froide après la rencontre, et a tenu à s'exprimer et contester la version turinoise.

« Les sources proches de la Juve devraient dire la vérité, a assuré le coach de l'Inter. Je pense que le quatrième arbitre a tout vu et tout entendu, puisque certaines choses ont duré toute la rencontre. Il faut du respect et de l'éducation », a-t-il lâché. Après l'amour, la haine donc. Les deux clans ne passeront probablement pas leurs vacances ensemble. 2011-2014, l'amour dure donc vraiment trois ans...