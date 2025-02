Ligue 2 : le PFC bat Annecy, Troyes s’offre Bastia, Caen gagne enfin

Le PFC jouera le titre jusqu’au bout. Dans leur duel à distance avec Lorient - qui jouera contre Rodez demain - les Parisiens ont fait leur part du travail. En déplacement à Annecy ce vendredi soir, ils se sont imposés 3-2, mais non sans souffrir. Ils avaient été lancés par Krasso (10e, 0-1), avant que Larose égalise (19e, 1-1). Kebbal a redonné l’avantage au PFC en seconde période (57e, 1-2), alors que Ganiou égalisait quatre minutes plus tard malgré la réduction à 10 de son équipe (61e, 2-2). Ce sont finalement les Franciliens qui ont eu le meilleur argument avec un but d’Adama Camara quelques secondes plus tard (62e, 2-3). Karim Cissé, entré à la 79e minute, a définitivement enterré les espoirs des siens en étant expulsé cinq minutes plus tard. Au classement, le PFC reste donc coleader.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 49 24 +18 15 4 5 40 22 2 Paris FC 49 25 +16 15 4 6 39 23 3 Dunkerque 45 24 +11 14 3 7 36 25 4 Metz 44 24 +20 12 8 4 37 17 5 Guingamp 39 24 +10 12 3 9 39 29 6 Annecy 39 25 0 11 6 8 31 31 7 Laval 37 25 +7 10 7 8 32 25 8 Grenoble 35 25 +1 10 5 10 30 29 9 Bastia 34 25 +5 7 13 5 28 23 10 Pau 33 25 -5 8 9 8 28 33 11 Troyes 30 25 0 9 3 13 26 26 12 Ajaccio 30 24 -8 9 3 12 20 28 13 Amiens 30 24 -11 9 3 12 25 36 14 Rodez 27 24 0 7 6 11 39 39 15 Red Star 26 24 -16 7 5 12 23 39 16 Clermont 25 25 -11 6 7 12 21 32 17 Martigues 24 25 -22 7 3 15 18 40 18 Caen 19 25 -15 5 4 16 22 37 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres, Troyes est allé décrocher trois points précieux face à Bastia (2-0). On retiendra notamment le but de Rafiki Saïd, peut-être le plus beau de la saison en L2, sur une merveille de retourné. Les Aubois sont 11es. Caen, à la recherche de sa première victoire en 2025, a enfin retrouvé le goût de la victoire contre Clermont (0-1). L’unique but du match est à mettre à l’actif de Kalifa Koulibaly, qui permet à son équipe de revenir à 6 points du barragiste. Pau s’est imposé contre Grenoble (1-0) grâce à Mboup, tandis que Martigues a battu Laval dans les tout derniers instants du match (90+4e). Les Martégaux restent néanmoins avant-derniers.