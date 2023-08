FC Barcelone : des nouvelles d’Íñigo Martínez

À 32 ans, Íñigo Martínez est un défenseur expérimenté du championnat d’Espagne. Mais avec l’âge, le joueur a accumulé de nombreuses blessures, et l’une d’elles plane encore sur la recrue barcelonaise. En effet, l’ancien de Bilbao a rejoint Barcelone librement cet été, mais traîne avec lui une fasciite plantaire, délicate à soigner.

Sport donne quelques nouvelles, peu rassurantes quant à la santé d’Íñigo Martínez. Ce dernier travaille seul, avec les soigneurs, et devrait rater le début de campagne en Liga. À la fin de la saison dernière, le défenseur de 32 ans avait subi une intervention chirurgicale pour l’aider à soulager la douleur. «Ce n’est pas comme une déchirure. Je constate une amélioration et je fais déjà quelque chose sur le terrain seul. Je suis comme ça depuis un an mais je m’améliore», avait tenté de rassurer le joueur lors de sa présentation. Espérons pour le Barça qu’Íñigo Martínez se rétablira le plus vite possible, et à 100%.