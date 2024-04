Man City-Real Madrid : l’avis tranché de Thierry Henry

Le Real Madrid verra les 1/2 finales de la Ligue des champions. Hier, les hommes de Carlo Ancelotti ont éliminé le tenant du titre après un match nul (1-1) et une séance de tirs au but. Alors que Rodri n’a pas digéré cette élimination, estimant que les Skyblues avaient été meilleurs et avaient plus joué, Thierry Henry n’est pas de cet avis. L’ancien joueur d’Arsenal s’est exprimé sur CBS. Ses propos sont relayés par Marca.

«Il y a quelque chose qui s’appelle défendre. Vous pouvez aussi contrôler le jeu en défendant bien. Je sais que les gens diront que City était la meilleure équipe, mais défendre fait partie du jeu. Le Real Madrid a très bien défendu. Je pense que la meilleure équipe, celle qui a bien défendu, a réussi.» Le sélectionneur des équipes de France U21 et U23 a un avis bien différent des Mancuniens.