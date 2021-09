Rangers - OL : les compositions officielles

Lyon rentre en lice en Europa League avec un joli choc contre les Glasgow Rangers. A domicile, les Ecossais s'organisent en 4-3-3 avec Allan McGregor dans les cages. James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun et Borna Barisic sont positionnés en défense. Glen Kamara et John Lundstram accompagnent Steven Davis dans l'entrejeu. Enfin, le trio d'attaque est constitué de Joe Aribo, Alfredo Morelos et Ryan Kent.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Malo Gusto, Jason Denayer, Jérôme Boateng et Emerson Palmieri composent la défense. Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta et Maxence Caqueret forment le milieu de terrain. Enfin, Islam Slimani seul en pointe est soutenu par Karl Toko Ekambi et Houssem Aouar.

Glasgow Rangers : McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Kamara, Davis, Lundstram - Aribo , Morelos, Kent

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Denayer, Boateng, Emerson - Caqueret, Guimaraes, Paqueta - Toko Ekambi, Slimani, Aouar