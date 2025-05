PSG : Nuno Mendes affiche sa fierté et déclare sa flamme à Luis Enrique

Présent en zone mixte après la victoire du PSG contre l’Inter Milan (5-0), synonyme de première Ligue des Champions dans l’histoire du PSG, Nuno Mendes a affiché sa fierté. Face aux journalistes, le latéral portugais a tenu à saluer le collectif parisien. «C’est une fierté de jouer avec ce maillot. On a tout fait pour s’offrir un beau cadeau. On est tous une famille sur le terrain et à l’extérieur. Je pense qu’on a bien fait le travail depuis le début de la Ligue des champions jusqu’à maintenant».

Relancé, le Portugais de 22 ans a également envoyé un message fort à Luis Enrique avant de donner rendez-vous aux supporters parisiens. «L’entraîneur, c’est la tête de cette équipe, après nous on s’adapte face aux adversaires. Il nous a beaucoup apporté aussi bien défensivement qu’offensivement. C’est un cadeau aussi pour lui pour tout ce qu’il a fait depuis la saison dernière. Les supporters, maintenant, il faut qu’ils nous attendent, demain on arrive et on va en profiter avec eux». Place aux festivités !