La Premier League pourrait proposer une révolution dès la saison prochaine

Si certains critiquent son désir d’amasser les milliards d’euros plutôt que de se concentrer sur la qualité du jeu, personne ne pourra, en revanche, reprocher à la Premier League de tenter des innovations. En tout cas, le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, espère que cette tendance se confirmera dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Le Daily Mail nous apprend en effet que l’Allemand, qui intégrera l’organigramme des Red Devils la saison prochaine, a proposé aux instances dirigeantes une mesure inédite, à l’occasion d’une réunion avec les autres entraîneurs et le chef des arbitres Mike Riley. Les arbitres de l’élite anglaise pourraient s’entraîner avec les joueurs au sein des installations des clubs !

Une initiative signée Rangnick

L’objectif de la proposition de Rangnick est simple : permettre aux directeurs du jeu de mieux connaître les joueurs et ainsi de favoriser des relations plus calmes durant les rencontres. Une proposition qui aurait reçu le soutien de l’ensemble des coaches. Désireux d’apaiser les tensions avec le corps arbitral, ces derniers ont également réclamé à ce qu’une équipe soit entièrement dédiée au VAR (et non des arbitres de champ venant s’installer aux manettes à tour de rôle).

Face à ces réclamations, le tabloïd affirme que toutes ces mesures seront soumises à la Premier League et les chances de voir les arbitres s’entraîner avec les stars de la Premier League sont réelles. Si tout était validé, cette innovation entrerait en vigueur dès la prochaine saison.