Liverpool : Loris Karius pourrait retrouver un club

On en l'oublierait presque ! Revenu de prêts à Besiktas et à l'Union Berlin, Loris Karius (28 ans) est en train de vivre les derniers mois de son contrat avec Liverpool. Le portier allemand tristement célèbre pour deux boulettes en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid lors d'une défaite 3-1 en 2018 va enfin quitter les Reds. Cela pourrait même arriver plus tôt que prévu à en croire Kicker.

Totalement oublié au sein de la formation anglaise, Loris Karius pourrait donc revenir au pays puisque la lanterne rouge Greuther Fürth cherche un nouveau gardien. La formation au trèfle a vécu un début de saison chaotique et la grave blessure au genou de son portier Marius Funk va obliger les Kleeblätter à passer à l'attaque prochainement sur le mercato.