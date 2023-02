C3 : Didier Deschamps assistera à la rencontre entre Nantes et la Juventus

Après avoir obtenu un match nul sensationnel à Turin (1-1), Nantes jouera son avenir en Ligue Europa face à la Juventus ce jeudi dans son antre de la Beaujoire. Didier Deschamps sera présent pour assister au match retour entre deux formations qu’il connaît très bien. Pour rappel, le sélectionneur de l’équipe de France a fait ses débuts en 1985 en tant que footballeur professionnel chez les Canaris, puis il est passé par Marseille en 1989 avant de filer en Italie du côté de la Juventus en 1993. Le chef d’orchestre des Bleus a notamment remporté la Ligue des Champions avec la Vieille Dame. Deux clubs qui sont donc dans le cœur de l’homme de 54 ans.

La suite après cette publicité

«Je serai au retour. Je serai très content d’y aller oui. J’avais prévu d’y aller et, en plus, le président Kita m’a invité. C’est important. Il ne faut pas vivre avec le passé mais, pour tous les clubs, avoir le devoir du souvenir, par rapport à ceux qui ont fait ce club. Cette génération a écrit une page importante de l’histoire de ce club. C’est quelque chose qui est très important en Italie. Tous les anciens de la Juve, à tous les matches, ont la possibilité d’avoir des places, il y a un endroit spécial pour eux en tribunes. Nantes aussi a une histoire, et je suis très heureux d’y revenir», avait justement confié Didier Deschamps lors d’une interview accordée à nos confrères de L’Équipe la semaine dernière. Reste à savoir le camp que choisira le technicien tricolore.

À lire

Un grand club européen va récupérer Angel Di Maria, Julian Nagelsmann en pleine tempête