L’hommage de Vincent Labrune à Jean-Michel Aulas

Hormis Hatem Ben Arfa, l’ensemble du football français continue de saluer l’incroyable parcours de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Même ses meilleurs ennemis. C’est le cas de l’ancien président de l’Olympique de Marseille et actuel patron de la LFP, Vincent Labrune. ce dernier s’est souvent écharpé avec JMA lors des chocs OL-OM. Mais cette fois, le boss de la Ligue a tenu à rendre un vibrant hommage à l’ancien PDG de l’OL.

« C’est une page de l’histoire de la Ligue 1 qui se tourne, même si Jean-Michel sera par ailleurs toujours très présent dans la gouvernance du football français. Pour résumer son parcours à la tête de l’OL , trois mots me viennent spontanément en tête : “précurseur”, car dès la fin des années 1990, il a immédiatement compris que le football jusqu’alors encore très “associatif” dans son organisation allait très vite s’ultra-professionnaliser. “Visionnaire”, car à la fin des années 2000 il a théorisé que le football était un sport “global” et qu’il fallait raisonner “globalement” pour augmenter ses ressources et être performants en Europe. “Leadership”: il a su, mieux que personne en France, inculquer une culture de la gagne, ce qui fait de l’OL encore aujourd’hui un de nos clubs les plus performants dans la conquête des points UEFA. Quand on parle ces dernières semaines de la nécessité de changer les mentalités des clubs français pour être plus performant dans les compétitions européennes, cela ne s’applique pas à Lyon qui pour le coup a cette culture dans son ADN grâce à Jean-Michel », a-t-il confié à RMC Sport.

