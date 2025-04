Real Madrid : une légende pose sa candidature pour remplacer Carlo Ancelotti

L’avenir se complique nettement pour Carlo Ancelotti au Real Madrid après la défaite 3-2 concédée ce samedi contre le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi. Sur le départ en direction de la sélection brésilienne, le coach italien devrait laisser une place vacante. Pour le moment, le favori est évidemment Xabi Alonso qui officie depuis deux ans et demi au Bayer Leverkusen. Travaillant pour le groupe Red Bull, Jürgen Klopp est également un nom évoqué tout comme la possibilité de voir Carlo Ancelotti terminer la saison et partir à son terme.

Une autre option existe également et il s’agit de Raul Gonzalez Blanco. Vainqueur des Ligues des Champions 1998, 2000 et 2002, le buteur espagnol est une légende de la Casa Blanca et réalise un solide travail depuis 2019 et son arrivée à la tête de la Castilla, l’équipe réserve du Real Madrid. Si cet exercice est plus décevant avec une neuvième place en 3e division espagnole, l’ancien meilleur buteur de la Ligue des Champions croit toutefois en ses chances.

Raul croit en ses chances

Vainqueur de la Youth League en 2020, Raul a su démontrer qu’il était capable de transcender son équipe même s’il n’est pas l’option préférentielle du Real Madrid. Montrant du respect à Carlo Ancelotti avec qui il a toujours eu de bons rapports, il a tout de même évoqué la possibilité de prendre en main l’équipe première de la Casa Blanca comme le rapporte Marca : «je suis heureux d’être ici. Je suis là où je veux être. Quand viendra le temps d’évaluer la situation et que le club prendra des décisions, si jamais il les prend, ce que je ne sais pas, on verra.»

«Maintenant, le plus important est de rester calme et détendu. Nous sommes en fin de saison et l’enjeu est encore important. Je pense qu’il y aura du temps pour évaluer la situation et prendre des décisions qui pourraient affecter le club et, plus tard, moi personnellement. Mais je suis très serein», a-t-il poursuivi ce dimanche après la défaite 1-0 contre Ceuta. Alors qu’il pourrait quitter le club en fin de saison, Raul laisse planer le doute et reste une alternative crédible pour un intérim. De plus, Carlo Ancelotti aura de fortes chances de ne pas être présent cet été pour la Coupe du monde des clubs et Raul représente une solution en interne au même titre que Santiago Solari.