Le Palmeiras record d'Abel Ferreira

De ce côté-ci de l’Atlantique, quand le nom de Palmeiras est évoqué, les amateurs du ballon rond pensent rapidement à Endrick. La pépite de 16 ans du club pauliste enchaîne les records et son nom fait déjà la Une des gazettes de transferts du Vieux continent. Hier soir, alors que Palmeiras venait de décrocher le onzième sacre national de son histoire, les médias ont indiqué que des émissaires du Real Madrid et de Manchester City étaient présents en tribune pour superviser le joueur.

La suite après cette publicité

Une fois le match terminé, Endrick n’a donc pas échappé aux questions sur son avenir. « Je m'en fiche. Je suis à Palmeiras, ma tête est à Palmeiras. Peu m'importe qui vient de l'extérieur. Je fais ma carrière et je donne ma vie pour Palmeiras. Évidemment, si un jour je vais en Europe, je serai concentré sur ce club, mais je dois faire mon travail à Palmeiras, faire de mon mieux. Je n'aime pas voir qui vient m’observer. Je veux juste jouer et rendre ma famille heureuse. » Mais hier, ce fut surtout le triomphe d’un homme, moins médiatisé en Europe : Abel Ferreira.

Palmeiras, une machine à gagner

L’ancien entraîneur du Sporting Braga et du PAOK Salonique a débarqué à Palmeiras il y a presque deux ans tout pile. À l’époque, le Portugais avait déclaré : « je viens écrire l’histoire, remporter des titres. » Il ne croyait pas si bien dire. Après avoir remporté une coupe du Brésil (2020), une Recopa Sudamericana (2022), un championnat pauliste (2022) et deux Copas Libertadores (2020, 2021), le Lusitanien vient donc de décrocher son premier Brasileirão. L’année 2022 a d’ailleurs été la saison de tous les records pour la formation de Ferreira.

Sous les ordres de son coach, Palmeiras a été leader du championnat pendant 25 journées consécutives (série en cours, il reste encore 4 journées à disputer), un record pour le club. Invaincu à l’extérieur pendant 19 matches consécutifs, Palmeiras c’est aussi la meilleure attaque (59) et la meilleure défense (22) du championnat. C’est aussi le premier club brésilien à marquer 100 buts en 2022 et le seul représentant de son pays à avoir disputé au moins les quarts de finale de la Copa Libertadores pendant cinq années consécutives. La Ligue des Champions sud-américaine est d’ailleurs une compétition dans laquelle le Palmeiras version Ferreira excelle.

Abel Ferreira accumule les trophées

Outre ses deux victoires en 2020 et 2021, le club pauliste détient le record du plus grand nombre de succès d’affilée (9) et de buts inscrits en une seule saison (37). Meilleure attaque de la phase de poules (25 buts), Palmeiras a assuré sa participation à l’édition 2023. La huitième consécutive, record pour un club brésilien. Enfin, avec quatre journées de championnat à jouer, les coéquipiers d’Endrick peuvent encore ajouter deux records : celui du club à terminer une saison sans défaite à l’extérieur et celui d’une équipe sacrée avec le moins de défaites (2, le record est à 4).

Grâce à ses 6 titres conquis avec le Verdão depuis 2020, Ferreira est devenu le troisième entraîneur le plus titré de l’histoire du club, à égalité avec Luiz Felipe Scolari. Le Portugais peut encore entrer dans la légende de Palmeiras puisqu’il n’est qu’à deux titres du record de Vanderlei Luxemburgo. « C’est surtout un sentiment de fierté et d'honneur d'appartenir à ce groupe de grands hommes. Il a été dit que ce groupe a été créé pour entrer dans l'histoire, je ne sais pas s'il y a une équipe au Brésil qui a autant gagné et ce groupe cherche toujours à faire plus. Une grande fierté de faire partie de ce groupe. » Et visiblement, ce n’est pas terminé !