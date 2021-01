Coupe d'Allemagne : le Bayern éliminé !

Seizième de finale de la Coupe d'Allemagne au programme pour le Bayern Munich ce mercredi soir, opposé à Holstein Kiel, 3e de la deuxième division allemande. Avec Tolisso, Lucas Hernandez ou encore Bouna Sarr titulaires, le club bavarois a ouvert la marque par Gnabry, mais a été rejoint au score avant la pause suite à un but de Bartels.

Le Bayern se révoltait dès le début de deuxième période avec un but de Sané (48e). Mais le surprenant Holstein Kiel allait pousser les Munichois en prolongation grâce à un but de Wahl à la 95e minute ! Les prolongations ne débouchaient sur aucun but et c'est aux tirs au but que le sort de la rencontre se jouait. Et surprise, c'est bien Holstein Kiel qui est venu à bout de l'ogre munichois, en marquant tous ses tirs au but, Marc Roca échouant côté Bayern !