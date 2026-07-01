Angleterre - RD Congo : les notes du match

Atlanta accueillait le huitième seizième de finale de cette Coupe du Monde 2026 entre l’Angleterre et la RD Congo, avec pour enjeu un huitième de choc face au Mexique au stade Azteca le 6 juillet prochain. Pour ce match, Thomas Tuchel un 4-2-3-1 classique avec comme choix forts la pire Rashford-Madueke sur les ailes, reléguant Saka et Gordon sur le banc. En face, Sébastien Desabre alignait une équipe articulée en 4-3-3 avec un Cédric Bakambu remplaçant au coup d’envoi. À la surprise générale, ce sont bien les Léopards qui ont immédiatement pris le contrôle du ballon. Ils ont imposé des séquences de possession aux Three Lions. Un début de match payant récompensé par l’ouverture du score de Cipenga, seul au second poteau pour tromper Pickford d’une frappe au ras du poteau (0-1, 6e).

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Sébastien Desabre pouvait exulter même si le gardien anglais était loin de tout reproche. Touchée en plein cœur, l’Angleterre a vite réagi en prenant le contrôle du cuir pour tenter d’égaliser le plus rapidement possible. C’est d’ailleurs sur une action gag que Konsa a failli remettre les deux équipes à égalité sur un centre de Rice (28e). La RD Congo était acculée, mais pouvait compter sur son héros, Lionel Mpasi. Le gardien des Léopards a tout simplement été prodigieux en sortant plusieurs tentatives à bout portant de Bellingham (30e, 45e) et de Kane (45e). Et quand ce n’était pas lui, c’était au tour d’un de ses défenseurs d’enfiler le costume de sauveur. Wan-Bissaka a stoppé sur sa ligne une reprise de Rashford (35e), après l’intervention pleine de sang-froid de Tuanzebe face à Kane (34e). Les Anglais poussaient fort, mais les joueurs de Desabre restaient dangereux en contre, notamment grâce à de très belles remontées de balle. Cipenga a de nouveau causé une belle frayeur en martyrisant Spence sur le côté gauche, mais c’est surtout Wissa qui aurait pu faire très mal.

« The King » Harry Kane à la rescousse

Sur un centre de Wan-Bissaka, le buteur de Newcastle s’est retrouvé seul face à Pickford, mais son tir est allé heurter le poteau gauche du portier anglais (42e). Une incroyable balle de break ratée qui aurait pu hanter les Congolais pendant longtemps. Sur l’action suivante, Kane pensait obtenir un penalty après un contact avec Mpasi. Malheureusement pour les Britanniques, l’arbitre en décidait autrement. Les léopards pouvaient souffler et rentrer au vestiaire en menant au score. Au retour des vestiaires, les hommes de Tuchel reprenaient leur domination et faisaient le siège de la moitié de terrain congolaise. Malheureusement pour le coach allemand, ses offensifs n’étaient toujours pas au rendez-vous. Rashford (51e) et Bellingham (53e) ont bien donné des sueurs froides à Mpasi, mais c’est tout. Agacé, Tuchel sortait alors ses deux ailiers Rashford et Madueke pour lancer Gordon et Saka à l’heure de jeu.

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Moins de dix minutes plus tard, le sélectionneur des Three Lions tentait le tout pour le tout en sortant Spence pour lancer Eze, ce qui entraînait un repositionnement de Rice au poste de latéral droit. Un coup de poker qui a finalement réussi aux Anglais. Sur une énième possession, Gordon récupérait un centre de Rice avant d’envoyer une galette sur la tête de Kane (1-1, 75e). L’Angleterre pouvait souffler. En apnée depuis la fin de la première période, la RD Congo a fini par craquer. Incapables de venir porter le danger sur le but de Pickford, les Léopards ont cédé sur un travail plein axe de Gordon venu servir Kane. Entouré de trois défenseurs, le buteur du Bayern a résisté, s’est décalé avant de décocher un missile pour crucifier Mpasi (2-1, 86e). Un doublé pour Kane (5 buts) qui lui permet de revenir à une unité de Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’Angleterre a tremblé, n’a pas été convaincante, mais elle a un buteur hors pair pour se sauver. Rendez-vous le 6 juillet pour le choc face au Mexique.

Revivez le film du match.

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L’Homme du Match : Harry Kane (8) : auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich (61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues), Harry Kane abordait cette rencontre avec déjà 3 réalisations dans ce Mondial. Pourtant, le capitaine anglais est resté inhabituellement discret durant ce premier acte. Bien muselé par la défense congolaise, il a notamment perdu un duel décisif face à Axel Tuanzebe à la 34e minute alors qu’il semblait en bonne position. Il a également réclamé un penalty après un contact avec le gardien adverse (43e), sans convaincre l’arbitre. Juste avant la pause (45+6), il a enfin eu une énorme opportunité sur un corner parfait de Rice, mais Mpasi a remporté un nouveau face-à-face grâce à une parade exceptionnelle. Et c’est encore lui qui est venu égaliser d’une tête bien placée à la 74e (1-1), sur un centre parfait de Gordon, avant d’offrir la victoire aux siens avec une frappe magnifique pleine lucarne à la 86e, Mpasi n’a rien pu faire (2-1). Un nouveau match de patron de sa part.

Angleterre

- Pickford (5) : titulaire pour la 4e fois consécutive dans ce Mondial 2026, le gardien d’Everton a vécu un début de rencontre cauchemardesque. Sur la première véritable occasion congolaise, il n’a rien pu faire face à Cipenga malgré une main sur le ballon (0-1, 7e). Visiblement touché, il a ensuite semblé perdre en confiance, multipliant les dégagements approximatifs. Finalement, il n’a plus eu le moindre arrêt à effectuer jusqu’à la pause, impuissant sur l’ouverture du score et frustré par ce premier acte. Il a été également très tranquille en seconde période, bien aidé par sa défense. Il a bien capté une frappe trop molle à la 80e.

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- O’Reilly (4,5) : révélation de la saison en Premier League et élu meilleur jeune joueur du championnat, le latéral de Manchester City retrouvait une place de titulaire après avoir été laissé au repos contre le Ghana. Opposé à Mbuku sur son couloir, il a évolué très haut, mais n’est jamais réellement parvenu à apporter du danger offensivement. Défensivement, il a aussi souffert, notamment à la 33e minute où un mauvais placement l’a contraint à commettre une faute évitable. Il a livré un gros duel en seconde période avec l’entrant Elia Meschack, à l’image de la 64e où les deux hommes ont tenté de prendre l’ascendant.

- Guéhi (5) : préféré à John Stones pour cette rencontre, le défenseur de Manchester City occupait le côté gauche de la charnière centrale aux côtés d’Ezri Konsa. Sérieux dans ses interventions, il a notamment devancé Wissa dans sa surface sur un centre dangereux durant le premier quart d’heure. Propre dans ses relances vers son milieu de terrain, il a en revanche davantage souffert face aux déplacements incessants de Cipenga. Bien placé, il a stoppé une action offensive dangereuse de la RDC à la 51e.

- Konsa (6) : auteur d’une excellente saison avec Aston Villa, conclue par une victoire en Ligue Europa, le défenseur de 28 ans était aligné à droite de la défense anglaise. Il est passé tout près d’égaliser à la 28e minute sur un coup franc parfaitement frappé par Declan Rice. Quelques minutes avant la pause (41e), il a vu Wissa prendre le dessus dans leur duel avant que l’attaquant congolais ne trouve le poteau. Il a été très solide en seconde période, empêchant Wissa de s’exprimer.

- Spence (4,5) : replacé sur le côté droit en l’absence de Reece James après avoir évolué à gauche durant la phase de groupes, le latéral anglais avait fort à faire face à Cipenga. Malheureusement pour lui, il est directement impliqué sur l’ouverture du score congolaise en étant battu dans sa zone dès la 7e minute. Le joueur de la RDC lui a ensuite encore posé énormément de problèmes, notamment à la 31e où il l’a une nouvelle fois éliminé avant de tenter sa chance. Il a toutefois sauvé sa première période grâce à un retour défensif exceptionnel dans le temps additionnel (45+2). Spence a perdu un nouveau duel face à Masuaku (55e). Il a été remplacé par Eberechi Eze (70e). Un choix ultra-offensif de la part de Thomas Tuchel.

- Anderson (5,5) : tout proche de rejoindre officiellement Manchester City pour près de 150 millions d’euros après avoir déjà passé sa visite médicale, le milieu de terrain formait une nouvelle fois le double pivot avec Declan Rice. Plutôt discret dans le jeu, il a semblé surpris par l’intensité imposée par les milieux congolais. Il s’est néanmoins distingué par son travail défensif, avec une récupération importante juste avant la pause (45e). Il est encore venu sauver les siens avec un superbe geste défensif dans sa surface devant Cipenga (58e). Il a réalisé une très belle ressortie de balle à la 84e, trouvant magnifiquement Kane en profondeur.

- Rice (6) : champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal, le vice-capitaine des Three Lions a connu un début de rencontre discret avant de progressivement prendre le jeu à son compte. Il a tenté de réveiller son équipe grâce à plusieurs centres de qualité, notamment à la 29e minute où il a parfaitement trouvé Jude Bellingham, dont la puissante tête a été repoussée par le gardien congolais. Il a été très actif encore en seconde mi-temps, et il est surtout à l’origine du but de Kane, puisque c’est lui qui avait réussi à mettre le ballon dans la surface congolaise. Il a été remplacé par John Stones (90e).

- Rashford (5) : alors que son avenir au Barça reste incertain avec l’arrivée d’Anthony Gordon, l’ailier anglais était préféré à ce dernier sur l’aile gauche. Après un début de rencontre compliqué marqué par une faute d’agacement sur Wan-Bissaka puis un contrôle complètement manqué (23e), il est petit à petit monté en puissance. Il est notamment passé tout près d’égaliser à la 35e minute, mais sa frappe à bout portant a été sauvée sur la ligne par la défense congolaise. Sa vitesse lui a également permis d’obtenir un excellent coup franc après une faute de Mukau (38e), tout en combinant régulièrement avec O’Reilly sur son côté. Rashford a manqué son tir du gauche, après un bon dribble (50e). Il a été remplacé par Anthony Gordon (61e). Le nouveau joueur du Barça a directement été décisif avec un centre parfait déposé sur la tête de Kane pour l’égalisation (1-1, 74e). Et il a récidivé à la 86e en trouvant son avant-centre, qui a inscrit le but du 2-1.

- Bellingham (6) : retrouvant progressivement son meilleur niveau après une saison plus compliquée au Real Madrid, Jude Bellingham confirme son excellente Coupe du Monde en évoluant dans un rôle plus offensif qu’en club. En effet, il est passé tout près d’ouvrir le score dès la 3e minute grâce à un pressing sur le gardien adverse. Frustré, il a ensuite écopé d’un carton jaune après un tacle trop engagé sur Mbuku (19e). Très actif dans tous les secteurs du jeu, il s’est encore illustré offensivement avec une tête surpuissante à bout portant (29e), brillamment repoussée par le portier congolais. Le Madrilène a tenté sa chance du gauche, mais a encore buté sur Mpasi à la 53e, avant de rater son centre (73e).

- Madueke (5,5) : toujours en concurrence avec Bukayo Saka, aussi bien en sélection qu’en club, l’ancien ailier de Chelsea semble actuellement avoir une longueur d’avance sous les ordres de Thomas Tuchel. Son début de rencontre a pourtant été compliqué, avec une faute évitable sur Cipenga (16e) puis un duel perdu face à Masuaku (26e). Quelques instants plus tard, il a obtenu un coup franc intéressant après une grosse faute de Sadiki (27e). Très remuant jusqu’à la pause, il a néanmoins souvent manqué de justesse dans le dernier geste, abusant notamment des frappes lointaines. Il a été remplacé par Bukayo Saka (61e).** Le joueur des Gunners a directement manqué un contrôle facile et a été très discret ensuite.

- Kane (8) : ci-dessus

RD Congo

- L. Mpasi (7) : sa prestation XXL n’aura pas permis aux Congolais de se qualifier, mais il peut quitter cette Coupe du Monde la tête haute. Son show a démarré dès la 30e minute, lorsque Bellingham reprenait de la tête un centre de Rice, le forçant à sortir un premier arrêt somptueux. Après le sauvetage de Wan-Bissaka sur sa ligne (35e), il est à nouveau sollicité par le joueur du Real Madrid de la tête, l’obligeant à sortir une nouvelle parade extraordinaire (45e+2). Quelques instants plus tard, c’est Harry Kane qui bute sur le mur congolais, après une belle reprise sur corner au second poteau. En seconde période, il stoppe miraculeusement une nouvelle tentative surprenante de Bellingham (53e). Malheureusement, il concède l’égalisation sur une tête de Kane, suite au marquage laxiste de Tuanzebe (75e), il s’interpose encore face à Bellingham (86e), avant de s’incliner une nouvelle fois face à la classe d’Harry Kane.

- Wan-Bissaka (6) : au-delà de son sauvetage sur la ligne face à la reprise de Marcus Rashford, le latéral droit de West Ham a livré une prestation solide sur son couloir. En plus de stopper le joueur de Manchester United, ses projections dans le dos de Mbuku ont apporté une solution supplémentaire sur les phases offensives, à l’instar de ce centre dévié pour Wissa, dont la reprise heurtait finalement le poteau (42e). Face à un Gordon frais en seconde période en revanche, il laisse trop d’espaces à l’ailier du Barça, dont le centre trouve la tête de Kane pour le 1-1.

- Mbemba (5,5) : leader vocal, le capitaine congolais a aussi répondu sur la pelouse de l’Atlanta Stadium, avec notamment cette longue passe décisive pour Brian Cipenga sur l’ouverture du score. Si sa première période a été exemplaire, il a manqué de fraicheur lors du second acte et a été finalement impuissant face aux multiples assauts anglais.

- Tuanzebe (6) : dans l’anticipation, dans la lecture des trajectoires de passes, le joueur de Burnley a longtemps livré une prestation de haut niveau. Sa présence a longtemps gêné Harry Kane, qui a eu très peu de places pour s’exprimer, comme sur ce tir contré (35e). Mais sa seule erreur d’inattention aura été fatale pour les Léopards, avec ce marquage lâché sur le joueur du Bayern Munich pour l’égalisation (75e).

- Masuaku (5) : freiner le feu follet Madueke n’a pas été une mission simple pour le latéral gauche de 32 ans. L’ancien joueur de West Ham s’en est néanmoins globalement bien sorti, malgré quelques fautes de concentration, parvenant le plus souvent à contenir son vis-à-vis avec l’aide précieuse de Cipenga et de Sadiki. Il s’est aussi illustré par une intervention décisive au second poteau pour empêcher Bellingham de reprendre un nouveau ballon de la tête (50e). En revanche, il a davantage souffert en deuxième période, avec la fatigue accumulée. Remplacé par Joris Kayembe (89e).

- Sadiki (5) : le milieu box-to-box congolais a livré une prestation généreuse, multipliant les courses dans les deux surfaces. Sur l’ouverture du score, son excellent appel attire Spence et libère ainsi Brian Cipenga, oublié dans le dos du latéral anglais. Défensivement, son repli et son soutien face aux montées de Madueke et Spence ont régulièrement soulagé Masuaku et Cipenga, même s’il a été averti pour un tacle en retard sur le latéral droit anglais (28e).

- Moutoussamy (4,5) : positionné assez bas devant sa défense, le milieu congolais a cherché à orienter le jeu grâce à ses longues ouvertures et ses passes cassant les lignes. Souvent amené à s’intercaler entre les défenseurs centraux à la relance, il a rempli son rôle avec sérieux, avant de manquer de fraîcheur et d’influence après la pause. Remplacé par Fiston Mayele (89e).

- Mukau (4,5) : le milieu lillois s’est montré précieux à la récupération, grattant plusieurs ballons importants. Auteur de quatre récupérations au total, il a également apporté son activité dans l’entrejeu, sans toutefois parvenir à peser davantage avec le ballon. Remplacé par Edo Kayembe (76e).

- Mbuku (5) : moins percutant offensivement que Cipenga sur l’aile opposée, l’ex-Montpelliérain a tout de même affiché une belle activité sur son couloir, profitant régulièrement des dédoublements de Wan-Bissaka. Surtout, il s’est distingué par son investissement défensif, multipliant les replis et les efforts pour venir aider ses partenaires face aux offensives anglaises. Remplacé par Meschack Elia (64e).

- Wissa (6,5) : après son doublé historique lors du précédent match, l’avant-centre des Magpies était aligné seul à la pointe de l’attaque des Léopards, Bakambu étant mis sur le banc. Très mobile, ses décrochages ont permis de créer un liant avec ses ailiers pour apporter du danger dans la surface anglaise. Peu avant la mi-temps, il passe tout près du break en reprenant un centre dévié de Wan-Bissaka, mais heurte finalement le poteau (42e). Dévoué au collectif, il n’a pas hésité à redescendre en ce qui concerne le repli défensif. Mais cela n’aura pas suffi.

- Cipenga (7) : auteur d’une très bonne entrée face à l’Ouzbékistan, le nouveau joueur d’Almería a parfaitement rendu la pareille à son sélectionneur. Trouvé par Mbemba d’un long ballon sur la gauche et défait de tout marquage, il ajuste Pickford d’une frappe au petit filet pour surprendre les Three Lions en début de rencontre (7e). Son vis-à-vis, Djed Spence, a eu toutes les peines du monde à le contenir, comme sur ce numéro de dribbles (32e). Lorsque son équipe subissait, lui aussi a été solidaire envers ses coéquipiers, aidant Masuaku face au duo Spence-Madueke. Remplacé par Théo Bongonda (76e).