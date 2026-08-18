Nice s’offre l’expérimenté Axel Witsel

Nice a dû réagir dans l’urgence. Après avoir recruté Gauthier Hein et Laurent Abergel, les Aiglons ont vu Abergel se blesser gravement au genou. Indisponible pendant plusieurs mois, l’ancien Lorientais a obligé le Gym à lui trouver un remplaçant. Nice a donc activé ses réseaux pour tenter de trouver la perle rare à moindres frais. Nous vous avions d’ailleurs révélé que l’OGCN avait pisté plusieurs noms en ce sens. Hugo Magnetti (Brest), Joris Chotard (Brest), Johann Lepenant (Nantes) et trois autres profils étaient ciblés.

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Et c’est finalement vers un élément encore plus expérimenté que les Aiglons se sont tournés. Libre de tout contrat après un an passé à Girona, Axel Witsel est l’heureux élu. À 37 ans, le milieu international belge (140 sélections) va découvrir le septième championnat de sa carrière après ses passages en Belgique (Standard Liège), au Portugal (Benfica), en Russie (Zenit Saint-Pétersbourg), en Chine (TJ Quanjian), en Allemagne (Borussia Dortmund) et en Espagne (Atlético de Madrid, Girona).

Un renfort d’expérience pour le Gym

« L’OGC Nice souhaite la bienvenue à Axel Witsel, qui s’est engagé ce mercredi au club après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale. Il est l’un des membres essentiels de « la génération dorée » belge qui a notamment mené les Diable Rouges en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Pourvu d’une grande expérience, Axel Witsel (37 ans, 140 sélections) est désormais un nouveau joueur du Gym, où s’il est engagé libre durant une saison (+ une avec option). », peut-on lire dans le communiqué publié par l’OGC Nice.

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Avec Witsel, Nice s’offre un renfort d’expérience. Apparu à deux reprises cet été à la Coupe du Monde 2026, Witsel était l’un des titulaires inamovibles de Girona la saison passée (30 titularisations en 32 matches). Milieu défensif de renom, le Diable Rouge n’avait pas pu éviter la relégation du club filial de Manchester City. Il tentera désormais de se relancer en Ligue 1 dans l’un des derniers défis de sa carrière.