L’OGC Nice annonce l’arrivée de Nathan Ngoumou

Nathan Ngoumou revient en France. L’ailier droit, international camerounais (2 sélections), vient de signer à l’OGC Nice en provenance du Borussia Mönchengladbach., comme annoncé par le club azuréen ce lundi soir. Formé à Toulouse, il revient en Ligue 1, quatre ans après son départ en Allemagne où il a inscrit neuf réalisations en 78 apparitions. « L’OGC Nice a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Nathan Ngoumou (26 ans) en provenance du Borussia Mönchengladbach », communique le Gym.

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Un indomptable en terre niçoise. 🇨🇲🦁 pic.twitter.com/QhzaS8SdxL — OGC Nice (@ogcnice) August 17, 2026

« Je suis ultra-motivé par le challenge que représente l’OGC Nice, explique Ngoumou, éloigné des terrains la saison passée en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Je me suis soigné, je me sens en forme et en mesure, déjà, d’apporter à l’équipe. Plus je vais enchaîner, plus je vais être performant. Les échanges avec les dirigeants et le coach ont été très positifs. Je sens que tout le monde me fait confiance. Ça a beaucoup compté dans mon choix. Il y a de la qualité dans le groupe, un grand stade, de très bons supporters. J’ai hâte d’attaquer la saison, je suis sûr qu’on va faire de belles choses ! »