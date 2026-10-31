OGC Nice : la machine Elye Wahi est bien lancée

Cela faisait longtemps que des «Olé, olé» n’avaient plus été entendus à l’Allianz Riviera. L’OGC Nice s’est brillamment imposé 5-2 hier face au Stade Rennais de Franck Haise durant cette 9e journée. Cela avait forcément un goût un peu particulier. Désormais sur le banc brétilien, le technicien n’a pas laissé de bons souvenirs au Gym avec qui l’aventure s’est mal terminée. On pourrait presque dire qu’elle n’avait jamais vraiment commencé tant les problèmes se sont accumulés en interne, comme avec les supporters. Il y avait un parfum de vengeance dans l’air.

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Et qui de mieux qu’Elye Wahi pour porter ce message ? Lui aussi a bien connu Haise du temps de Lens. Les deux hommes s’estiment et s’apprécient. L’attaquant avait tout de même très envie d’en découdre et de montrer ce qu’il savait faire de mieux : marquer des buts. Il en a mis trois, dont deux sur penalty et a été le grand artisan de ce succès probant. «C’est un atout énorme pour nous d’avoir un joueur capable de marquer, d’être un poison pour les défenses adverses», expliquait son coach Olivier Pantaloni après la rencontre, avec tout de même une petite réserve.

Wahi, l’atout numéro un de l’OGC Nice

«Malgré tout, il y a une marge de progression pour lui compte tenu du nombre d’occasions qu’il s’est créées depuis le début de la saison. Il aurait dû avoir plus de buts à son actif. Il a eu quand même un peu de déchet dans son jeu, il doit progresser là-dessus…» C’est sans doute sa manière de maintenir l’attaquant de 23 ans dans son état d’esprit actuel. Prêté par l’Eintracht Francfort, après un premier prêt de six mois l’an passé plutôt réussi à l’image d’un maintien acquis in extremis en barrages, l’ancien Marseillais confirme ses bonnes dispositions entrevues depuis quelques matchs.

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Avec ce 4e succès sur les 5 dernières journées, les Aiglons grimpent à la 7e place, après un début de saison compliqué, voire inquiétant. Wahi n’y est pas étranger. Il en est maintenant à 6 buts en championnat, juste derrière le meilleur buteur Estéban Lepaul (7), encore absent hier. «Il nous apporte beaucoup, s’enflammait Maurice Cohen, le président niçois hier. C’est un garçon formidable, qui a besoin d’affection et d’amour. Il a retrouvé ça au sein du club. Il donne le maximum et il rend tout ce qu’on lui donne. Il nous le rend en triple (sourire).» Il est encore tôt pour savoir si le Gym aura les capacités de lever son option d’achat de 18 M€. On peut en douter, même avec un classement final élevé en fin de saison. «Je suis optimiste par nature et je souhaite qu’on regarde en haut, et non pas vers le bas», concluait Cohen. Optimiste, et réaliste aussi.