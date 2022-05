Liga : la question du temps de jeu effectif commence à faire rage

« En Europe, il y a plus de jeu et moins de tricherie ». Les propos d'Unai Emery ce week-end, après le choc entre Villarreal et Séville, peuvent parfaitement résumer ce que beaucoup de fans de Liga pensent en ce moment. Il faut dire que depuis des années déjà, la tendance en Espagne est au jeu plutôt basé sur la défensive, où on cherche à anihiler et couper le jeu adverse plutôt qu'à vraiment attaquer et faire mal au rival balle au pied. Certes, on a pu constater une certaine évolution cette saison, avec un jeu généralement un peu plus fluide et des équipes comme le Betis ou le Rayo qui tentent de s'extirper de ce cliché, mais cette mode reste bel et bien présente et on peut le constater tous les week-ends.

La suite après cette publicité

Une problématique déjà mise en avant par certains coachs et certains joueurs depuis quelque temps, à l'image de ce qui se passe avec Fekir. Particulièrement ciblé par les fautes et l'agressivité des adversaires, le Français a généré bon nombre de débats de l'autre côté des Pyrénées, et du côté du Betis comme ailleurs, on estime que les joueurs de ballon ne sont pas suffisamment protégés. Une chose est sûre : le jeu est dur en Liga. Le site Whoscored a récemment dévoilé une liste avec les équipes ayant récolté le plus de cartons cette saison. Et parmi les 13 clubs cités... il y a 10 formations de Liga ! Sachant qu'en plus le championnat espagnol a toujours une ou deux journées de retard sur le reste des ligues européennes car il commence un peu plus tard.

Le championnat avec le plus de cartons

Avec un jeu très haché et des fautes en permanence, difficile de voir du spectacle sur le pré. Mais les joueurs et les entraîneurs ne sont pas les seuls acteurs du jeu pris pour cible par les critiques. La question de l'arbitrage fâche aussi. Certains estiment que les arbitres espagnols sont trop stricts, et qu'ils devraient laisser jouer un peu plus, plutôt que de siffler la faute au moindre contact. Les torts seraient donc partagés entre les coaches qui demandent à leurs joueurs de couper le jeu en étant agressif, et les arbitres qui sifflent au moindre coup d'épaule. Tout comme ils ne sont pas toujours assez sévères au niveau des cartons rouges par exemple, ce qui incite les joueurs à continuer de charcuter.

Ce week-end, un supporter de l'Athletic, présent à San Mamés pour le match face à Valence, a publié une autre statistique qui en dit long : il y a eu 29 minutes d'interruption, rien qu'en deuxième période ! C'est à dire qu'entre les fautes, les touches, les contestations, les pertes de temps volontaires et consorts, il n'y a eu qu'un peu plus d'un quart d'heure de temps de jeu réel ! Et même si cette saison les arbitres espagnols ont eu la consigne de ne pas hésiter à mettre des arrêts de jeu assez longs - on a souvent des rencontres qui ont plus de 7 ou 8 minutes de temps additionnel, force est de constater que cela ne change pas grand-chose... Autant dire que les dirigeants de la Liga vont devoir trouver des solutions à court terme pour que l'Espagne redevienne rapidement le pays du beau jeu !