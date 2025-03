Croatie - France : la réaction dépitée de Didier Deschamps !

Le retour de l’équipe de France était particulièrement attendu. Entre la première de Didier Deschamps depuis l’annonce de son départ après le Mondial 2026, le retour de Kylian Mbappé après avoir manqué les deux derniers rassemblements, et la grande forme d’Ousmane Dembélé, il y avait de quoi se frotter les mains. Force est de constater qu’il a vite fallu les ranger dans les poches et baisser la tête. Les Bleus ont été logiquement battus en Croatie dans ce quart de finale aller de Ligue des Nations 2-0. Ils ont payé cash une très mauvaise première période et ne sont jamais parvenus à recoller au score.

Forcément, c’était un peu la douche froide au coup de sifflet final. «On a fait une bonne entame mais des pertes de balles, des erreurs techniques… On a donné des opportunités à l’adversaire. Ils ont les qualités mais on leur a donné sans qu’ils aient eu besoin d’aller chercher», pestait Didier Deschamps au micro de TF1. Le collectif a sombré mais le sélectionneur n’a surtout pas reconnu sa défense ce soir. Tous les titulaires ou presque étaient pourtant présents puisque Digne évoluait dans le couloir gauche à la place de Theo Hernandez et Konaté avait été préféré à Upamecano, un peu diminué.

Deschamps regrette les erreurs techniques

Mais la charnière est passée totalement au travers, à l’image du penalty concédé par le défenseur de Liverpool, heureusement stoppé par un bon Maignan. «Il y a le penalty que Mike arrête mais on a glissé souvent. Le ballon, on ne le maîtrisait pas assez. Ils ont bien défendu et on n’a pas trouvé l’efficacité, enchaînait le sélectionneur. «Je le répète, tout ce qu’on a pu leur donner en première mi-temps, on a été puni. On est parti avec de bonnes intentions mais il y a eu trop de déchet technique.» Avec une telle assise défensive, difficile pour l’attaque d’exister, malgré les présences de Dembélé et Mbappé.

«L’animation, quand on fait des erreurs techniques… On est puni quand même. (…) Peu importe le système, sur la première mi-temps, on fait beaucoup trop d’erreurs techniques.» Il faudra vite corriger le tir si les Bleus veulent disputer le Final Four en juin prochain. Cela passe par une remontée lors du retour face à ces mêmes Croates dimanche prochain au Stade de France. «On va récupérer, analyser et basculer rapidement. On n’a que trois jours.» Deschamps saura sans doute rappeler à ses joueurs le retour contre l’Ukraine en 2013 pour les barrages du Mondial 2014 dans des circonstances similaires (0-2 à l’aller, 3-0 au retour). «S’il y a un exemple à trouver, c’est celui-là, mais ça dépend de nous.» Cette rencontre avait été le détonateur pour toute une génération. Bis repetita ?