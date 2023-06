Un incroyable banc s’offre à Rudi Garcia

Rudi Garcia n’est jamais là où on l’attend. Après son départ de l’Olympique de Marseille, le technicien français avait rebondi quelques mois plus tard à l’Olympique Lyonnais. Un club qu’il avait souvent égratigné par le passé. Mais son passage entre Rhône et Saône a été mitigé, malgré un beau parcours lors du final 8. Suite à ça, l’ancien entraîneur du LOSC a rejoint l’Arabie saoudite, une destination devenue à la mode ces dernières semaines.

Il a dirigé Al Nassr où il a notamment entraîné Cristiano Ronaldo. Mais les résultats de l’équipe saoudienne n’ont pas vraiment été à la hauteur. Rudi Garcia a été remercié le 13 avril dernier. «La direction du club a officiellement décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec l’entraîneur de l’équipe première, M. Rudi Garcia. Nous avons apprécié tous les efforts qu’il a fournis pour Al Nassr, et lui avons souhaité du succès», pouvait-on lire sur le communiqué d’Al Nassr.

Rudi Garcia veut revenir en Europe

Garcia a été reçu par ADL

Remercié par CR7, qui lui a adressé un message d’adieu, Rudi Garcia voulait rapidement reprendre du service. C’est ce qu’a annoncé L’Equipe récemment. L’ancien coach de l’OM souhaitait diriger une équipe évoluant dans l’un des quatre ou cinq grands championnats du Vieux continent. Et son vœu va peut-être s’exaucer. La Repubblica révèle ce vendredi que le Français a eu un rendez-vous avec Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli.

En quête d’un entraîneur depuis le départ de Luciano Spalletti, Naples explore diverses pistes, dont celle menant à Christophe Galtier (PSG). Garcia (59 ans) est donc aussi en lice si on se fie aux informations de la presse italienne. Il a dîné chez le patron des Partenopei, qui l’a reçu chez lui. On parle du technicien comme d’un candidat sérieux au poste, lui qui connaît bien la Serie A pour avoir dirigé l’AS Roma. Il pourrait donc rebondir à Naples. Une belle opportunité pour lui.