Rennes repousse la Roma pour Assignon

Lorenz Assignon va continuer d’agiter le mercato rennais. Le latéral droit est suivi avec insistance par la Roma qui a même formulé une offre verbale de prêt au club breton. D’après la Gazetta dello Sport, cette offre aurait été refusée par Rennes qui souhaite une vente directe de son joueur de 24 ans. Assignon était prêté à Burnley la saison passée et les pensionnaires du Rhoazon Park ne veulent pas entendre parler d’un nouveau prêt.

Les discussions ne sont cependant pas terminées entre les Giallorossi et Rennes pour le natif de Grasse. Les Romains devraient revenir à la charge pour Assignon dans les prochains jours avec une offre plus adaptées aux demandes bretonnes. Le Franco-Togolais, sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge et Noir, était pisté par l’Olympique de Marseille pendant un moment mais son avenir pourrait finalement s’écrire du coté de la capitale italienne si les deux clubs parviennent à s’entendre.