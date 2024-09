La Juve veut un attaquant prolifique de Ligue 1, Ilkay Gündogan et le Barça ne se font pas de cadeau

Jonathan David pisté par la Juve

La Juventus Turin s’imagine faire le coup Jonathan David selon le Corriere dello sport. Evalué à 50 millions d’euros par le LOSC, l’avant-centre canadien de Lille, est en pleine ascension et attire l’attention de nombreux grands clubs européens. Giuntoli, directeur technique de la Juventus, le surveille de près, voyant en lui un futur renfort pour l’équipe. David, qui a refusé de renouveler son contrat avec Lille, pourrait partir gratuitement à la fin de la saison, une opportunité que la Juventus pourrait saisir. En même temps, avec 26 buts la saison dernière, ça donne envie !

Gündogan et Laporta s’écharpent

Comme on peut le lire dans Sport, Joan Laporta, a répondu aux commentaires d’Ilkay Gündogan, qui a quitté le club pour revenir à Manchester City après seulement un an. Gündogan avait suggéré que son départ de Barcelone était motivé par des raisons financières, afin de permettre l’inscription de Dani Olmo. Laporta a nié ces affirmations, déclarant que la décision de laisser partir Gundogan était purement sportive, basée sur une évaluation de l’équipe par le nouvel entraîneur, Hansi Flick. Laporta a également expliqué que la décision de ne pas retenir João Cancelo et João Félix était due à des choix sportifs, et non financiers.

Une énigme à 50 millions d’euros au Bayern

Bild se pose une question : « Pourquoi l’homme à 50 millions d’euros est assis sur le banc ? ». Le week-end dernier, le Bayern Munich avait battu Fribourg 2-0, mais João Palhinha n’a pas été titularisé et n’est entré en jeu qu’à la 74e minute. Après trois matchs de compétition, il a accumulé seulement 29 minutes de temps de jeu, malgré un transfert de 50 millions d’euros en provenance du FC Fulham. Les raisons sont claires : Joshua Kimmich, qui a été repositionné en milieu de terrain, laisse peu de place à Palhinha, qui doit rivaliser avec Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer et Leon Goretzka. Pavlovic, en particulier, est en grande forme, ce qui limite encore plus les opportunités pour Palhinha, surtout contre des équipes défensives. Cependant, son importance pour l’équipe pourrait croître face à des adversaires plus offensifs, où ses qualités défensives seront cruciales.