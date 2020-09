AC Milan : Paolo Maldini évoque la situation du club

Depuis maintenant plusieurs semaines, L’AC Milan est plus que jamais actif sur le marché des transferts. Après avoir acté la prolongation de Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Dimarzio annonçait hier un accord proche d'être trouvé entre Brahim Diaz et les Rossoneri. Mais ce n’est pas tout. Comme l’expliquait Sky Italia récemment, un accord entre les dirigeants milanais et ceux de Brescia a également été trouvé pour la venue du milieu de terrain Sandro Tonali en prêt. Un mercato ambitieux qui laisse présager de bonnes choses en vue de la saison à venir. Interrogé au micro de Sky Italia, le directeur sportif de l’AC Milan, Paolo Maldini, s’est félicité du mercato des siens, mais préfère garder la tête froide quant aux objectifs fixés par le club cette saison.

«Le marché a commencé hier mais nous avons poursuivi des opérations importantes. Ibrahimovic était notre priorité, tandis que d'autres opérations ont vu le jour en cours de route et parfois même de manière inattendue. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Diaz? Il peut varier sur le front offensif dans les trois positions du 4-2-3-1 que nous avons proposé en fin de saison. Il peut faire la différence» a-t-il souligné avant d’évoquer une potentielle place parmi les 4 premiers du classement en vue de la fin de saison prochaine. «Ce n'est pas déclaré, mais cela doit être notre objectif. Les propriétaires font des efforts pour améliorer notre position au classement : cinquième place il y a deux ans, sixième la saison dernière. Maintenant, nous voulons essayer de rentrer dans le top quatre, aussi parce que cela nous permettrait de changer beaucoup de choses. C'est l'espoir, oui, mais ce n'est pas un objectif déclaré.»