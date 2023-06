Un célèbre youtubeur propose un combat de boxe à Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Aussitôt retraité que les sollicitations pointent le bout de leur nez. Alors que Zlatan Ibrahimovic a officiellement tiré sa révérence, à 41 ans, comme joueur de football la semaine dernière, le golgoth suédois attise déjà les convoitises et notamment dans la boxe. En effet, KSI, Youtubeur anglophone et par ailleurs boxeur émérite, a invité Ibra et son mètre quatre-vingt-quinze à combattre sur le ring.

«J’aimerais que ce combat se produise. Ce serait incroyable. Je l’ai vu au sac de frappe, il a l’air de pouvoir cogner, allons-y, montons sur le ring. Entre dans l’octogone», a confié le Youtubeur au cours du podcast CHZ. L’offre est sur la table, reste à savoir si Zlatan y prêtera attention. Pour rappel, le Suédois est un grand amateur d’arts martiaux et est notamment détenteur d’une ceinture noire de taekwondo.

