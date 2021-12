Manchester United : un gros prétendant recale Paul Pogba

La suite après cette publicité

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Difficile à dire... Si certains des nombreux joueurs libres en 2022 commencent à trouver preneur, le Français est lui dans l'impasse. Une prolongation avec les Red Devils qui semblait un temps possible, mais qui a au fur et à mesure pris du plomb dans l'aile. On a également récemment appris que Ralf Rangnick ne forcerait pas pour le retenir...

Mais il faut dire que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'équipes qui semblent prêtes à offrir une place dans leur effectif au Français. Le FC Barcelone, un temps intéressé, a par exemple dit non, puisque Xavi n'est pas vraiment intéressé, alors qu'il n'y a plus trop de nouvelles de la Juventus. Le Real Madrid semblait être le principal candidat, mais...

Décision prise

Comme l'indique Marca, les Merengues ne sont plus intéressés par le joueur et ont dit non. Pas franchement surprenant, puisque cela fait plusieurs semaines que les médias ibériques expliquaient qu'il y avait des doutes en interne. Les dirigeants madrilènes ont notamment peur que l'arrivée de Pogba freine la progression de Camavinga ou de Fede Valverde.

La décision est définitive cette fois, et sauf retournement de situation, Paul Pogba ne débarquera pas du côté de Barajas l'été prochain. Reste maintenant à savoir qui sera prêt à lui offrir un gros contrat, mais une chose est sûre, la suite de la carrière de La Pioche ne devrait pas s'écrire en Espagne.