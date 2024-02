OL : Pierre Sage se prononce sur l’épineux cas Cherki

Grand espoir de l’OL, Rayan Cherki est un élément jeune et talentueux qui fait encore preuve d’irrégularité et qui doit mûrir dans son jeu. Son entraîneur, Pierre Sage, espère l’aider à passer ce cap dans sa carrière. En conférence de presse, il a évoqué le cas du footballeur âgé de 20 ans (25 matches, 2 buts et 4 assists).

«C’est un joueur sur qui on peut compter dans cette compétition. Il a été performant au tour précédent, depuis il a un peu moins joué. Contre Nice, il se crée une grosse occasion en fin de match. C’est un jeune joueur, en ce moment il se passe des choses pour lui. J’attends qu’il digère ça.» Il aura peut-être l’occasion de répondre sur le terrain à son coach demain soir face à Strasbourg en Coupe de France.