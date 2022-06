Kyril Louis-Dreyfus devient actionnaire majoritaire de Sunderland

Arrivé l'hiver dernier à Sunderland, Kyril Louis-Dreyfus, fils de l'ancien propriétaire de l'OM, Robert Louis-Dreyfus, ne détenait pas encore la majorité des parts du club. C'est désormais chose faite.

En effet, le jeune homme a racheté l'intégralité des parts de Charlie Methven ainsi que quelques-unes appartenant à Stewart Donald, afin de devenir actionnaire majoritaire à hauteur de 51%. «Ce jour marque une étape importante dans la reconstruction de Sunderland AFC», a déclaré Louis-Dreyfus dans un communiqué. Sunderland a validé cette saison sa montée en Championship.

Chairman Kyril Louis-Dreyfus provides an update to supporters after increasing his ownership stake in Sunderland AFC.



