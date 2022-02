Les fans de Sunderland furieux contre Kyril Louis-Dreyfus

Les supporters de Sunderland ont l'impression d'avoir été trompés par leurs nouveaux dirigeants. En effet, Kyril Louis-Dreyfus, millionnaire suisse et fils de l'ancien propriétaire de l'OM, avait acquis le club anglais en février dernier. Les fans étaient ravis car les relations avec l'ancienne direction s'étaient dégradées. Bien que le jeune homme de 24 ans devenait propriétaire du club, les anciens actionnaires devaient toutefois garder une part minoritaire dans le club.

Cependant selon The Daily Mail, ce n'est pas la réalité. Les anciens actionnaires, Stewart Donald (34%), Juan Sartori (20%) et Charlie Methven (5%) détiennent encore 59% des parts du club, qui évolue désormais en League One (3e division anglaise). Cela signifie que Louis-Dreyfus ne détient pas la majorité. Si les anciens propriétaires décidaient d'agir en tant que groupe, ils auraient le contrôle sur le club. «Comme indiqué précédemment, j'ai le contrôle exécutif de la gestion du club de football - ce qui était une exigence fondamentale lors de l'achat de mes actions - et l'équipe de gestion exécutive me rend directement compte au quotidien», a souhaité préciser Kyril Louis-Dreyfus.