Abdukodir Khusanov signe à Manchester City pour 50 M€ !

Le record de Loïs Openda n’aura pas mis longtemps à être battu. Un an et demi après le départ de l’attaquant belge vers le RB Leipzig contre 40 M€, le RC Lens enregistre une nouvelle marque historique en termes de transfert. En quelques jours, et comme nous vous l’indiquions, les négociations avec Manchester City ont été réglées pour le départ d’Abdukodir Khusanov vers les Sky Blues. Arrivé à l’été 2023 contre 100 000 euros seulement en provenance de l’Energetik Minsk (Biélorussie), le défenseur ouzbek est vendu pour 50 M€.

La suite après cette publicité

La nouvelle a été officialisée à l’instant. «Manchester City est ravi d’annoncer la signature d’Abdukodir Khusanov en provenance de Lens pour un contrat de quatre ans et demi. Le défenseur international ouzbek rejoindra l’équipe de Pep Guardiola pour la deuxième partie de la saison 2024/25, son contrat le gardant lié au club jusqu’à l’été 2029. Il portera le numéro 45». Khusanov n’aura disputé que 31 matchs pour Lens (1 passe décisive) et n’était devenu titulaire que depuis le début de cette saison.

Le grand bon en avant de Khusanov

Les Sang et Or réalisent une excellente opération financière, mais perdent celui qui était en train d’éclore véritablement sous les ordres de Will Still. Ses débuts l’an passé avaient été rendus compliqués par la concurrence. Il n’était que 4e défenseur (derrière le trio Gradit-Danso-Medina) dans l’esprit de Franck Haise. Sa jeunesse et son inexpérience du haut niveau sautaient rapidement aux yeux, mais les choses ont évolué doucement. Après 15 apparitions toutes compétitions l’an passé, il n’a plus bougé du onze de départ depuis la 3e journée cette saison.

La suite après cette publicité

Khusanov laisse Lens orphelin de son 2e titulaire après le départ de Brice Samba au Stade Rennais, mais il effectue un énorme bond en avant en rejoignant l’un des plus grands clubs du monde. Sous les ordres de Pep Guardiola, il sera soumis à une énorme concurrence entre les présences de Rúben Dias, John Stones, Manuel Akandji, Nathan Aké, ou encore Josko Gvardiol, quand ces deux derniers jouent dans l’axe de la défense. L’international ouzbek (18 sélections) débarque en plus de cela dans une équipe qui tourne beaucoup moins bien depuis quelques semaines. Le challenge est grand.