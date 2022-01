JT Foot Mercato : l'OL met le feu au marché

La suite après cette publicité

L'OL met le feu

Alors qu'il s'apprête à perdre Bruno Guimaraes (qui devrait être transféré pour 42 M€ à Newcastle), l'Olympique Lyonnais se cherche un remplaçant à son jeune international brésilien. Du coup, les pistes sont nombreuses, notamment au milieu de terrain. La première qui a émergé hier soir est celle menant au Brestois, Romain Faivre. Mais ce dernier n'est pas le seul dans la short-list lyonnaise. Ellyes Skhiri, Téji Savanier ou encore Ander Herrera ont également été cités. Selon nos informations, le joueur de Stuttgart, Orel Mangala, est également dans le viseur. Dans le sens des départs, le dossier qui va agiter l'OL jusqu'à lundi soir, c'est celui d'Islam Slimani. L'international algérien est pisté par le Sporting qui lui aurait fait une offre afin de revenir au Portugal.

Liverpool va casser sa tirelire pour Luis Diaz

Il devait signer à Tottenham mais finalement tout aurait capoté. Luis Diaz, ailier gauche colombien virevoltant du FC Porto, devrait bien découvrir prochainement la Premier League, mais pas sous le maillot blanc des Spurs. Le joueur de 25 ans devrait revêtir une tunique rouge, celle de Liverpool. Et pour cause. Les Reds se seraient mis d'accord avec Porto pour un transfert de leur joueur à hauteur de 60 M€ (45 M€ + 15 M€ de bonus). Ce qui a définitivement convaincu les Portugais et mis hors course Tottenham, qui n'avaient obtenu "qu'un" accord à hauteur de 57 M€. Surtout, le club londonien s'est fait recaler par les agents de Diaz, mécontents de voir Jorge Mendes s'immiscer dans le deal. Chose qui visiblement n'est pas arrivée à Liverpool.

Les officiels du jour

Le principal officiel de la journée nous vient d'Espagne. Débarqué l'été dernier contre la somme de 16 M€, Ilaix Moriba quitte déjà le RB Leipzig. Le milieu de terrain formé au FC Barcelone revient dans la péninsule ibérique puisqu'il est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté du Valencia CF. Enfin, ce n'est pas encore officiel, mais c'est tout comme : l'attaquant serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, est arrivé ce matin à Turin afin de passer sa visite médicale avec la Juventus. Il devrait s'engager dans la foulée avec le club turinois. On parle d'un contrat jusqu'en juin 2026.