PSG : l’aveu du clan Fabián Ruiz

Mais quand Fabián Ruiz sera-t-il de retour sur les pelouses de Ligue 1 ? C’est une question que beaucoup de supporters se posent ces derniers jours. En effet, depuis sa blessure au genou gauche le 20 janvier dernier lors du déplacement à Lisbonne en Ligue des Champions face au Sporting (2-1), le milieu de terrain espagnol n’a toujours pas réussi à se remettre en marche avec le Paris Saint-Germain (1er du championnat). Malgré une reprise de l’entraînement individuel, le joueur de 29 ans continue de ressentir des douleurs persistantes qui l’empêchent d’enfiler la tunique parisienne. À l’approche des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea (11 mars et 17 mars), il pourrait de nouveau être indisponible. Son clan est d’ailleurs ferme à ce sujet.

La suite après cette publicité

« Tant qu’il aura des douleurs, il ne reviendra pas » a-t-il souligné dans les colonnes du Parisien, envoyant ainsi un message clair aux supporters. En attendant, le staff de Luis Enrique reste attentif, tandis qu’aucune échéance précise n’a été donnée pour son retour. Il semble de plus en plus probable que le joueur de la Roja manquera des rendez-vous cruciaux avec ses partenaires durant cette deuxième partie de saison.