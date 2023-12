Barça : Joan Laporta dicte sa loi à Xavi

Balayé par Gérone en Liga (2-4) le week-end et distancé dans la course au titre en Espagne, le FC Barcelone est attendu au tournant ce mercredi soir. Ainsi, la confrontation face à Antwerp en Ligue des champions offre l’opportunité aux hommes de Xavi de se racheter une conduite et boucler leur phase de poules sur une bonne note. Mais pour cette rencontre face aux Belges, le coach espagnol devra suivre les consignes de son boss, Joan Laporta.

Selon les informations de RAC1, relayées par As, le président du Barça a exhorté Xavi à changer ses plans pour le déplacement chez le champion de Pro League (D1 belge) en titre. À l’origine, l’Ibère avait prévu de laisser au repos certains cadres à l’image de Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan ou encore Ronald Araujo. Finalement, il a été contraint de les convoquer pour le voyage en Belgique sur ordre du patron catalan. Dans la foulée, le technicien de 43 ans a justifié ce revirement de situation devant la presse. «Nous tous, le club, nous avons pris une décision. Le président, Deco et moi n’allons pas prendre des chemins différents. Nous avons également parlé aux joueurs. C’est une bonne réaction, pour que tout le monde soit impliqué», avait-il notamment déclaré. Visiblement, la presse espagnole a tendance à nous prouver le contraire.