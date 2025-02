OM : huis clos partiel pour la réception de Lens

Alors que Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli ont écopé respectivement de 15 et 3 matchs de suspension ferme pour avoir remis en cause l’arbitrage face à l’AJ Auxerre, l’OM a également été sanctionné pour l’arrêt momentané de la rencontre contre Saint-Etienne le 15 février dernier. En effet, la commission de discipline de la LFP a infligé un huis clos partiel au Vélodrome.

La suite après cette publicité

A noter que la sanction prendra effet contre Lens le 8 mars prochain en Ligue 1 et que la partie réservée aux Fanatics, en haut, à gauche du virage Nord, sera donc fermée après «usage massif d’engins pyrotechniques, utilisation d’un pointeur laser et expressions orales constatées». Expulsé face à l’AJ Auxerre, Derek Cornelius a lui été sanctionné d’un match de suspension ferme. Les sanctions se multiplient du côté de l’OM…