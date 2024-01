JT Foot Mercato : l’OL va boucler un mercato XXL

L’OL lance son sprint final

Le feuilleton Nemanja Matić va enfin prendre fin. Alors qu’il avait un accord avec l’OL et Beşiktaş, Nemanja Matić a tranché en faveur de l’actuel seizième du classement de Ligue 1. Les détails de l’opération entre Rennes et l’OL n’ont pas filtré, mais L’Équipe assure que le montant du deal tournera autour des 3 M€. Le milieu signera un contrat jusqu’en 2026. Selon la presse brésilienne, John Textor a bouclé le plus gros achat de l’histoire de Botafogo. Mais son plan serait d’envoyer cette recrue à l’OL. Le club brésilien va bien rapatrier Luiz Henrique contre 20 M€, mais dans un avenir proche il prendra la route de Lyon pour poursuivre sa carrière en Europe. En attendant, un autre milieu et un défenseur sont attendus. Comme le rappelle L’Équipe, les Gones ont approché Ismaïl Yuksek et André. Ça risque d’être compliqué pour le joueur de Fluminense, qui est valorisé à hauteur de 30 M€. On attend toujours le dénouement pour Arnaut Danjuma. Selon nos informations, le dossier est toujours en très bonne voie. Everton attend toujours de lui trouver un remplaçant avant de casser son prêt. Le joueur, lui, a hâte de découvrir la Ligue 1. Par contre, Diomandé, Lovren, Baldé, Alvero sont toujours invités à quitter le Rhône.

L’OM encore à l’affût

Chez l’autre autre Olympique aussi, il y a du nouveau. Quentin Merlin va enfin rejoindre l’OM. Le FC Nantes a accepté le deal, mais attendait de lui trouver un remplaçant. C’est désormais chose faite. Un accord total a été trouvé entre Nantes et le Racing Club de Lens pour le transfert de Massadio Haïdara à la Beaujoire d’après nos indiscrétions. Même si Franck Haise est contre son départ. Sinon, les Canaris ont aussi formulé une offre de 3 M€ pour Bruno Onyemaechi, évoluant actuellement sous les couleurs de Boavista. Du coup, Merlin est attendu dans la journée pour passer la traditionnelle visite médicale. L’opération devrait coûter 12 M€ au club phocéen. Puis le Camerounais, François-Régis Mughe, pourrait quitter l’OM. Selon les dernières informations de L’Équipe, le jeune ailier droit olympien est dans le viseur de Saint-Étienne, qui envisage un prêt.

Les officiels du jour

Après des semaines de négociation avec Manchester City, West Ham a annoncé l’arrivée en prêt de Kalvin Phillips. Le milieu de terrain anglais, âgé de 28 ans, va ainsi pouvoir se relancer après deux saisons sans temps de jeu du côté de l’Etihad Stadium. Le communiqué officiel ne mentionne pas d’option d’achat. Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en juin 2026, Leander Dendoncker rejoint le Napoli sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le Belge espère retrouver un temps de jeu plus conséquent en Serie A. Puis Rennes vient d’officialiser la prolongation du contrat de Baptiste Santamaria. Le joueur de 28 ans, arrivé en Bretagne à l’été 2021 en provenance de Fribourg, est désormais lié aux pensionnaires du Roazhon Park jusqu’en juin 2026. L’Eintracht Francfort vient d’annoncer l’arrivée du milieu offensif français Jean-Mattéo Bahoya en provenance de l’Angers SCO contre 13 M€, dont 4,5 en bonus. Il s’y engage jusqu’en juin 2029 et y portera le numéro 19. L’AS Monaco a annoncé la prolongation du contrat d’Eliesse Ben Seghir. Le jeune milieu offensif de 18 ans, formé à l’Académie, et désormais lié au club du Rocher jusqu’en 2027.