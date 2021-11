Hugo Lloris ne se préoccupe pas du Ballon d’Or

La suite après cette publicité

Nombreuses sont les personnes à avoir récemment regretté l’absence d’Edouard Mendy de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2021. Le gardien de Chelsea sort d’une excellente saison avec les Blues, derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Le prix Yachine a été mis en place il y a deux ans afin de récompenser les gardiens, mais cela reste une maigre consolation comparé au Ballon d’Or.

Nommé trois fois, Hugo Lloris ne se préoccupe pas de cette distinction, comme il l'a confié au Parisien : « en général, on aime le football offensif et on récompense les buts et les beaux gestes. Depuis 2019, le prix Yachine a été créé pour mettre à l’honneur le meilleur gardien de l’année. C’est une variante. Ça ne vaut pas le Ballon d’Or, mais c’est une reconnaissance importante. À titre personnel, j’ai eu la chance de figurer trois fois dans la liste des nommés, mais ça n’a jamais été un objectif. »