Boubacar Kamara explique pourquoi il a choisi la France

La suite après cette publicité

Appelé pour la première fois chez les A par Didier Deschamps, Boubacar Kamara a longuement expliqué son choix de répondre à l'appel de l'équipe de France, alors que le Sénégal lui faisait les yeux doux. En conférence de presse, le milieu tout juste recruté par Aston Villa - passé par toutes les catégories jeunes des Bleus - a également raconté ses premiers pas à Clairefontaine.

«J'ai été très bien accueilli, on m'a fait visiter le château, on aurait un peu dit un labyrinthe. Je suis très fier d'être ici, je l'ai appris la veille après une discussion avec le sélectionneur. Je n'ai jamais hésité par rapport au Sénégal, on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c'était pendant la CAN. J'ai une partie de moi sénégalaise, car mon père est Sénégalais et j'étais très content du titre pour lui, ainsi que pour mes coéquipiers à l'OM qui l'ont gagné,» a-t-il expliqué.