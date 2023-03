Pays-Bas : Ronald Koeman, l’homme du renouveau

La suite après cette publicité

Faire du neuf avec du vieux. Voilà le constat de certains détracteurs au moment d’apprendre la nomination de Ronald Koeman à la tête des Pays-Bas en avril dernier. Unique et patiné, l’ancien possède pourtant souvent un supplément d’âme permettant de faire la différence. «Après la prochaine Coupe du monde, Ronald Koeman succèdera à Louis van Gaal en tant qu’entraîneur national. Son contrat avec la KNVB ira jusqu’à la Coupe du monde en 2026 et il a maintenant été signé par les deux parties». Successeur annoncé de Louis van Gaal, victime d’un cancer de la prostate, le Néerlandais de 59 ans a bel et bien l’intention d’apporter un vent de fraîcheur sur une sélection néerlandaise, absente de l’Euro 2016 puis de la Coupe du Monde 2018 et globalement décevante lors de la dernière édition au Qatar malgré un quart de finale contre l’Argentine, titrée quelques jours plus tard.

Un premier passage réussi sur le banc des Oranjes !

«J’attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d’un an et demi, je n’ai certainement pas quitté l’équipe nationale néerlandaise par mécontentement. Mon passage ici s’est bien passé, les résultats ont été bons et le déclic avec les internationaux a été bon. Nous continuerons bientôt sur cette voie. C’est certain pour moi», assurait, à ce titre, le coach batave. Et pour cause. Lors de son dernier passage sur le banc des Oranjes, celui qui avait remplacé Dick Advocaat avait particulièrement séduit (5 victoires, 4 nuls, 2 défaites en 11 matches), qualifiant notamment son équipe pour l’Euro 2020. En Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA 2018-2019, les Pays-Bas s’étaient notamment défaits de l’Allemagne (3-0) puis de la France (2-0) et terminaient premiers du groupe 1. Sous la direction de Koeman, ils accédaient ainsi à la phase finale du tournoi. Malgré tout, après une victoire contre l’Angleterre en demi-finale, les Pays-Bas s’inclinaient en finale contre le pays hôte, le Portugal, sur le score d’un but à zéro.

Intronisé sur le banc du FC Barcelone dans la foulée de cette expérience convaincante, Koeman n’avait, certes, pas connu la même réussite avec les Culers. Malgré un titre en Coupe d’Espagne, le Néerlandais quittait ses fonctions d’entraîneur, le 28 octobre 2021, après une nouvelle défaite en Liga contre le Rayo Vallecano (0-1) et une triste 9e place en Liga après dix journées. Amer et frustré, le tacticien néerlandais ne cachait d’ailleurs pas son agacement quelques mois plus tard dans les colonnes du média néerlandais Algemeen Dagblad. Avouant avoir vécu le «moment le plus difficile» de sa carrière d’entraîneur, Koeman regrettait notamment de ne pas avoir eu «le même temps que Xavi», un coach dont «Joan Laporta avait dit mille fois qu’il ne serait pas son entraîneur car il manquait d’expérience».

Une expérience frustrante au Barça…

«Je n’étais pas son entraîneur. J’ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections, il n’y a pas eu de déclic. Ce soutien nécessaire d’en haut manquait… Je voulais vraiment réussir comme entraîneur à Barcelone, faire tout ce que je pouvais, mais j’ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n’étais pas nommé par lui», pestait d’ailleurs l’intéressé au sujet de Laporta avant d’ajouter : «vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment, je ne peux pas encore faire ça. Avec ce président, je ne peux pas prétendre qu’il ne s’est rien passé». Unique buteur du Barça lors de son premier sacre en Ligue des champions en 1992, Koeman a désormais tiré un trait sur ce passage contrasté. Loin de la Catalogne, le natif de Zaandam espère, désormais, relancer une sélection néerlandaise, pétrie de talents mais souvent décevante lors des grands rendez-vous.

Présent en conférence de presse, en janvier dernier, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas promettait d’ailleurs une approche «très différente» de son prédécesseur, notamment sur le plan tactique. «L’idée est de revenir à l’ancien système, avec quatre défenseurs et non plus cinq (comme lors du Mondial au Qatar, ndlr)», avait notamment confié l’entraîneur hollandais qui «travaillera avec (ses) propres idées et expériences». Avec la Coupe du Monde 2026, programmée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en ligne de mire, Koeman souhaite donc impulser sa propre dynamique. Reconnaissant, dans cette optique, qu’il n’avait pas eu de discussions avec Van Gaal au moment de prendre ses fonctions, l’ancien manager de l’Ajax et du Feyenoord souhaite, cependant, s’inspirer de la réussite sportive de Van Gaal. «Il est resté invaincu durant les vingt matches à son poste. Ce serait formidable que je puisse le faire aussi mais je veux le faire différemment».

Une nouvelle approche tactique et des certitudes conservées…

Observateur lors du dernier Mondial, Koeman a notamment pu constater les défaillances collectives néerlandaises. Bien que qualifiés pour les phases finales de la compétition, les Pays-Bas n’ont jamais réellement convaincu dans le jeu. Peu inspirée sur le plan offensif et dépendante de quelques éclairs de Cody Gakpo, la formation batave échouait finalement, assez logiquement, à la porte du dernier carré. «Durant le Mondial, il y a eu pas mal de moments où je me suis dit 'Ça doit changer !'», analysait, en ce sens, l’intéressé. Avec l’objectif de «remporter la Ligue des nations (les Néerlandais sont qualifiés pour le Final 4 avec l’Espagne, l’Italie et la Croatie, ndlr) ou un grand tournoi (l’Euro 2024 ou le Mondial 2026, ndlr)», Koeman sera assisté de son frère Erwin, ancien sélectionneur de la Hongrie (2008-2012) et d’Oman (2019). «À qui pourrais-je faire plus confiance qu’à mon frère qui a les mêmes idées footballistiques que moi mais un caractère bien différent».

Pour entamer ce nouveau cycle, le nouvel homme fort des Bataves a donc appelé, vendredi dernier, 25 joueurs pour affronter la France et Gibraltar en qualifications pour l’Euro 2024. Si aucune véritable surprise n’est à noter, Koeman a cependant décidé de convoquer Cillessen (33 ans, 64 sélections), boudé par Van Gaal. En l’absence d’Andries Noppert (blessé), Justin Bijlow (blessé) et Remko Pasveer (choix du sélectionneur), les trois gardiens présents au Mondial au Qatar, Bart Verbruggen (20 ans), jeune portier d’Anderlecht, pourrait également avoir sa chance. Pour le reste - si l’ancien milieu du PSG prêté à l’AS Roma, Georginio Wijnaldum, fait son retour après plusieurs mois d’absence en raison d’une blessure - Koeman a décidé de miser sur les certitudes déjà en place sous son prédécesseur, bien que le système de jeu devrait être modifié (retour au 4-3-3 après le 5-3-2 prôné par Van Gaal). A noter, cependant, que Frenkie De Jong, Steven Bergwijn, Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman et Bart Verbruggen, appelés dans un premier temps, sont finalement forfaits et remplacés par Donyell Malen (Borussia Dortmund), Joey Veerman (PSV), Stefan de Vrij (Inter Milan), et deux internationaux Espoirs : Ryan Gravenberch (Bayern Munich) et Kjell Scherpen (Vitesse). Une chose est sûre, les bases du nouveau projet néerlandais sont posées. Place désormais au terrain et à ce premier rendez-vous important face aux vice-champions du monde…

La liste complète des Pays-Bas pour les éliminatoires de l’Euro 2024

Gardiens de but : Jasper Cillessen (NEC Nimègue), Mark Flekken (Fribourg/GER), Bart Verbruggen (Anderlecht/BEL)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern Munich), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax)

Milieux : Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (AS Rome)

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Wout Weghorst (Manchester United)