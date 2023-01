Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vues d’Espagne

La suite après cette publicité

Et si c’était le tout dernier affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Même si le football est totalement imprévisible et que l’Argentin a une offre en provenance d’Arabie Saoudite sur la table, tout indique qu’il continuera au Paris Saint-Germain avant d’éventuellement prendre sa retraite au pays ou en Major League Soccer. Le Portugais lui devrait terminer sa carrière dans le pays arabe. Quoi qu’il en soit, les retrouvailles de ce soir, à l’occasion d’un amical entre le champion de France passionne la planète foot. Et en Espagne alors, pays où les deux ont vécu leur prime ?

Curieusement, l’attente n’est pas si élevée qu’en France, ou même que dans d’autres pays. Premièrement, car les Espagnols ont plutôt tourné la page. Certes, les médias catalans remettent souvent l’idée d’un retour de Messi en Catalogne, et même si La Pulga reste très appréciée et que ses prestations à Paris sont suivies, l’espace médiatique qu’il occupe dans les journaux, à la TV ou à la radio est aujourd’hui assez peu important. Concernant Cristiano Ronaldo, les supporters du Real Madrid ont déjà fait leur deuil depuis bien longtemps et certains se sont même réjouis des déboires du Portugais depuis son départ, estimant ainsi qu’il n’aurait jamais dû claquer la porte du Santiago Bernabéu pour une question d’ego. Bien sûr, personne n’oublie ce que les deux ont fait pour les deux ogres du foot espagnol, mais ils n’ont plus forcément ce statut de dieux vivants qu’ils avaient à l’époque.

Les médias espagnols sont occupés par d’autres dossiers

Ce match d’exhibition n’est d’ailleurs pas en une des principaux médias sportifs du pays, et ne fait pas parler plus que ça. Il faut dire que les Espagnols sont plutôt ethnocentristes quand on parle de foot, et l’actualité des principaux clubs de Liga est déjà suffisamment intense pour en plus devoir s’intéresser à d’autres clubs/pays. En Catalogne, on ne parle ainsi pratiquement que du mercato de l’équipe de Xavi et des différentes opérations menées par la direction, comme le départ de Memphis Depay et l’arrivée de son remplaçant. Du côté de Madrid, on parle surtout de la méforme de l’équipe de Carlo Ancelotti et de beaucoup de ses joueurs, alors que le mercato de l’Atlético de Madrid est aussi très relayé.

Il n’y a que le quotidien AS qui consacre un long article à la rencontre et au duel entre les deux stars, et le papier en question insiste aussi sur l’aspect financier et l’argent que cet amical va rapporter au PSG. Toujours est-il que le groupe Mediaset a misé sur la rencontre et va la diffuser en clair sur une de ses principales chaînes, Cuatro. Nul doute qu’entre les fans des deux joueurs qui restent encore nombreux, les curieux et ceux qui vont profiter d’une des rares occasions où du foot est diffusé gratuitement à la télévision, l’audience du match risque tout de même d’être plutôt élevée !