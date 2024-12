Ligue 1 : Nantes retourne Rennes en fin de match, match nul entre Strasbourg et Reims

Une semaine après avoir accroché le Paris Saint-Germain (1-1), Nantes (17e) recevait le Stade rennais (12e), ce dimanche, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Après sa belle prestation au Parc des Princes, Carlgren a enchaîné une seconde titularisation consécutive dans les cages nantaises, à la place de Lafont. Du côté des Rouge et Noir, Truffert reprenait sa place dans le couloir gauche.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Rennes 14 14 -2 4 2 8 18 20 13 Nantes 14 14 -4 3 5 6 16 20

Ce derby breton à la Beaujoire a mis du temps à s’emballer, freiné notamment par le changement d’arbitre après la blessure d’Éric Wattelier (8e). Trouvé par Cozza et libre de tout marquage, Abline manquait sa tête (28e). Servi par Assignon au point de penalty, Gouiri reprenait le ballon du droit, mais voyait sa tentative être détournée par Carlgren (45e+2). Le tournant de la rencontre est intervenu, deux minutes plus tard, avec l’expulsion de Faye après un tacle sur Amian (45e+4).

Moises Simon libère Nantes, Reims n’y arrive pas à Strasbourg

En seconde période, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont poussé pour débloquer le score. La délivrance est finalement arrivée en fin de rencontre. Après un superbe numéro sur son côté gauche, Moises Simon pénétra dans la surface et décocha une sublime frappe du droit pour tromper le gardien breton (90e, 1-0). Si Rennes pensait égaliser dans les dernières secondes après une tête de Christopher Wooh (90e+4), le but a été refusé par la VAR pour une main de l’international camerounais. Jorge Sampaoli - entré sur la pelouse pour parler à M. Leuleu - a écopé d’un carton rouge. Au classement de cette Ligue 1, Nantes monte à la 13e position. Rennes reste à la 12e place. Lors de la prochaine journée, les Nantais iront à Brest, pendant que les Rennais recevront Angers.

Dans l’autre rencontre de 17h, Strasbourg (13e) souhaitait mettre un terme à sa série de quatre défaites consécutives en s’imposant contre Reims (9e), battu par Lyon lors de la précédente journée. Malgré leur domination en première période, les hommes de Luka Elsner n’ont pas réussi à trouver la faille face à Petrović. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge. Si les débats se sont rééquilibrés dans le second acte, le tableau d’affichage n’a pas bougé. Les positions des deux équipes au classement, non plus. Strasbourg ira au Havre, le week-end prochain, dans un match important pour le maintien. Reims recevra l’AS Monaco.