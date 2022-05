Liverpool : Andy Robertson évoque sa bonne relation avec Trent Alexander-Arnold

La suite après cette publicité

En conférence de presse vendredi, avant la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid ce samedi (21h), le latéral gauche de Liverpool Andy Robertson a évoqué sa bonne relation avec son coéquipier en défense chez les Reds, Trent Alexander Arnold. Le latéral écossais de 28 ans, que Gary Neville a qualifié de meilleur latéral de Premier League « à des kilomètres » a profité de cette occasion pour chambrer Arnold.

« Je l’utilise avec Trent depuis une semaine, je lui dis « à un kilomètre près » et je continue de le lui dire. Je passe devant et c’est tout ce que j’ai à dire. Il sait exactement de quoi je parle parce que je sais qu’il l’a regardé. C’est notre relation avec lui. Il reçoit assez de louanges. Vous pourriez remplir cette salle de gens qui diraient qu’il est le meilleur arrière. Il ne serait pas satisfait. Nous nous retrouvons sur beaucoup de choses et il a habituellement le dessus.», a expliqué Robertson qui a inscrit 3 buts et délivré 15 passes décisives en 46 matches avec Liverpool cette saison. De son côté l’Anglais de 23 ans a disputé également 46 rencontres cette saison, inscrit deux buts et délivré 19 passes décisives.

