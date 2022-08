Naples et Villarreal accélèrent pour Tanguy Ndombele

Un nouveau départ. Cet été, Tanguy Ndombele va encore vivre un marché des transferts très agité. L'hiver dernier, l'international tricolore (7 sélections) avaient été approchés par plusieurs écuries avant de finalement opter pour un retour à l'Olympique Lyonnais. Certains éléments du vestiaire, dont Moussa Dembélé, avaient oeuvré en coulisses afin qu'il revienne à la maison. Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'ancien joueur d'Amiens voulait retrouver du temps de jeu et apporter son expérience aux jeunes Gones, dont Maxence Caqueret avec lequel il s'est toujours bien entendu.

Une mission réussie pour le natif de Longjumeau. Malgré cela, les Gones n'ont, sans surprise, pas pu lever son option d'achat. L'idée pour toutes les parties était que Ndombele fasse une pige de quelques mois. De retour à Londres cet été, le Frenchy ne devrait pas y rester, Antonio Conte préférant miser sur d'autres profils. Pas de quoi miner le joueur âgé de 25 ans qui se prépare sans relâche pour cette nouvelle saison. Car en coulisses, plusieurs clubs, conquis par son talent, bataillent pour s'attacher ses services.

Villarreal et Naples prennent de l'avance

En France, l'Olympique de Marseille a étudié cette piste en interne. Mais le club phocéen, trop juste financièrement, n'a pas été plus loin et n'a même pas contacté les Spurs nous a-t-on fait savoir. A l'étranger, la cote de Ndombele est très élevée selon nos informations. En Espagne, le Real Betis Balompié et Villarreal sont séduits. En Angleterre, Aston Villa, Nottingham Forest et Everton ont aussi coché son nom. En Allemagne, le Bayer Leverkusen est sous le charme. Même chose chez nos voisins italiens puisque l'AC Milan et Naples ont craqué pour lui. Galatasaray a aussi été mentionné. Mais jusqu'à présent, aucune écurie n'était concrètement passée à l'action. Mais ça, c'était avant.

Ces derniers jours, deux clubs ont accéléré sur ce dossier. Selon nos informations, Naples et Villarreal ont fait un pas en avant afin de recruter Tanguy Ndombele, qui n'a pas oublié les Bleus. Les Partenopei, qui vont perdre Fabian Ruiz proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, et le Sous-marin jaune, où Unai Emery est un grand fan du joueur, ont intensifié les discussions avec Tottenham. Un prêt avec option d'achat est l'option privilégiée par le Napoli et Villarreal. Deux portes de sorties intéressantes pour Ndombele, qui risque encore d'animer le marché les prochains jours.