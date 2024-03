PSG - Reims : les compositions sont là

Ce dimanche de Ligue 1 débute avec un duel entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Keylor Navas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Carlos Soler sont alignés dans l’entrejeu. Kang-in Lee et Bradley Barcola soutiennent le buteur Gonçalo Ramos. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé sont sur le banc.

De leur côté, les Champenois s’articulent dans un 4-3-3 avec Yehvann Diouf dans les cages derrière Thomas Foket, Emmanuel Agbadou, Yunis Abdelhamid et Thibaut De Smet. Marshall Munetsi, Valentin Atangana et Teddy Teuma constituent le milieu de terrain. En pointe, Mohamed Daramy prend place avec Junya Ito et Oumar Diakité pour le soutenir.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Soler - Barcola, Ramos, Lee

Stade de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Atangana, Teuma - Ito, Daramy, Diakité

