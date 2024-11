Angers - PSG : le coup de gueule d’Haris Belkebla après la défaite

Ce samedi soir, Angers a complètement craqué face au PSG lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Angevins ont encaissé 4 buts en moins de 45 minutes. Et malgré le meilleur visage affiché en seconde période avec deux buts, cela n’a pas suffi à renverser une équipe parisienne qui gérait tranquillement son match. Au micro de DAZN, le milieu algérien d’Angers Haris Belkebla a regretté la prestation en dents de scie de son équipe.

«On a montré un meilleur visage en seconde période, mais bon, quand on rentre à la mi-temps avec 4-0… Et eux aussi ont baissé le pied je pense. On a marqué deux buts, mais ce n’est pas suffisant. Il faut qu’on revoit notre première mi-temps, car c’est ce qui nous tue le match. Il ne faut pas négliger c’est une bonne équipe du PSG en face, mais on a laissé trop d’espace, pas assez d’agressivité, un train de retard dans les duels. Sur certains centres, il y avait plusieurs parisiens tout seul. Ces petits détails, ça se paie cash contre de grandes équipes. Va falloir revoir tout ça. Il faut retenir l’image qu’on a eu en deuxième période. On a giclé plus haut dans les pieds, on a récupéré des ballons, le bloc équipe. Il faut s’appuyer sur ça.»