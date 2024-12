Manchester United : nouvelles révélations sur les choix drastiques de Sir Jim Ratcliffe

Les fans de Manchester United pensaient peut-être qu’il était de bon ton de voir un milliardaire anglais prendre le contrôle des Red Devils plutôt qu’un richissime Qatari. Aujourd’hui, l’un des joyaux de la Premier League est certes resté entre les mains d’un Anglais, mais pas sûr que les supporters mancuniens s’en réjouissent pour autant. Après avoir déboursé 1,5 milliard d’euros pour racheter 25% des parts de MU, Sir Jim Ratcliffe fait jaser.

Le prix des billets va encore augmenter, d’autres emlois vont être supprimés

Un an après son arrivée à Old Trafford, le nouveau boss des Red Devils s’est attiré les foudres de la presse anglaise pour plusieurs raisons. Tout d’abord pour ses choix d’homme. Trois mois après avoir prolongé Erik ten Hag, Ratcliffe l’a viré pour installer Ruben Amorim. Ensuite, c’est le directeur sportif Dan Ashworth qui a trinqué en étant limogé cinq mois après son intronisation. Et ce n’est pas tout. La presse britannique avait également révélé plusieurs décisions prises pour limiter les dépenses.

Le contrat d’ambassadeur de Sir Alex Ferguson (payé 2,58 M€/an) ne sera pas reconduit, les familles des joueurs et des employés ont perdu plusieurs avantages e la traditionnelle fête de Noël a été supprimée. Enfin, le prix des billets a été augmenté pour les enfants et les retraités. Bref, des mesures pas vraiment populaires, surtout venant de la part d’un milliardaire. Ce mardi, The Athletic est revenu sur cette première année chaotique de Ratcliffe à MU. Et les nouvelles révélations du média anglais n’ont rien de réjouissant.

MU rogne sur tout

En effet, plusieurs personnes du club ont témoigné anonymement et The Athletic assure que de nouvelles suppressions d’emplois sont à craindre. Le prix des billets devrait à nouveau augmenter de manière importante, le club devrait mettre fin à d’autres contrats d’ambassadeurs et toute dépense supérieure à 30 000€ doit être approuvée par le directeur financier d’INEOS, qui a récemment rejoint MU. Mais ce n’est pas tout. Alors que la suppression de la fête de Noël avait fait polémique, MU se frotte les mains à l’idée d’avoir économisé environ 300 000€.

Toujours au rayon des économies réalisées au détriment des employés, les paniers cadeaux ont subi un régime drastique. Aujourd’hui, ce sont de petits paniers avec des chocolats d’un des sponsors du club. Mais The Athletic rappelle que les dotations d’avant étaient bien plus significatives : un bon d’achat de 500 livres (600€ environ) chez Selfridges, quatre billets de match avec hospitalité d’une valeur d’environ 1 000 livres (1200€ environ) par place, un ensemble de bagages Paul Smith d’une valeur de 1 000 livres, ou encore des bons d’achat dans des restaurants. Sir Jim Ratcliffe a beau être milliardaire, un sou reste un sou…