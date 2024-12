Manchester United : le projet de Sir Jim Ratcliffe vire déjà à la catastrophe

Le 24 décembre 2023, Ineos a remporté une sacrée bataille face au Qatar. En concurrence avec le Cheikh Jassim, Sir Jim Ratcliffe et ses équipes ont bouclé le rachat de 25% des parts de Manchester United pour un montant de 1,5 milliard d’euros. «Manchester United a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vertu duquel le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquerra 25 % des actions de classe B de Manchester United et jusqu’à 25 % des actions de classe A de Manchester United, et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford. Dans le cadre de la transaction, INEOS a accepté la demande du conseil d’administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations footballistiques du club. Cela comprendra tous les aspects des opérations de football masculin et féminin et des académies, ainsi que deux sièges au conseil d’administration de Manchester United PLC et au conseil d’administration du Manchester United Football Club», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel.

La suite après cette publicité

Un changement important pour les pensionnaires d’Old Trafford. Bien que la famille Glazer soit toujours présente, Ineos, qui n’est pas actionnaire majoritaire, a souhaité apporter des changements majeurs au sein du club, notamment en ce qui concerne la politique sportive et les domaines économiques et commerciaux. Mais en juin dernier, six mois après son arrivée, l’homme d’affaires britannique avait dressé un état des lieux alarmant lors d’un entretien accordé à Bloomberg. « Il y a place à l’amélioration partout où nous regardons ici et nous améliorerons tout (…) L’entraîneur (Erik ten Hag à l’époque, ndlr) n’est pas le problème central à Manchester United. C’est un club de sport. Il faut que ce soit compétitif, il faut un certain degré d’intensité, mais avec un côté positif parce que vous avez affaire à des joueurs qui sont relativement jeunes. Il n’y a pas eu ce type d’environnement historiquement.»

Ratcliffe a tranché dans le vif

Il avait ajouté : «Manchester United n’a pas de joueurs évalués à 100 millions d’euros ou plus », a par ailleurs noté Ratcliffe, ajoutant qu’une superstar « ne résoudra pas le problème à Manchester United. Nous voulons être là où le Real Madrid est aujourd’hui, mais cela prendra du temps. Nous sommes un peu handicapés. Il faudra deux ou trois fenêtres estivales pour arriver à un meilleur endroit. Je ne suis pas sûr que nous résoudrons tous les problèmes lors de la première fenêtre de transfert. Les dépenses nettes depuis le départ de Sir Alex Ferguson et David Gill s’élèvent à 1,1 milliard de livres sterling. Le Real Madrid représente 200 millions de livres sterling et aujourd’hui, ils comptent 6 ou 7 joueurs évalués à plus de 100 millions de livres sterling. United n’en a pas. Et ils ont fait le nouveau Bernabeu…» Ambitieux, le milliardaire a souhaité s’inspirer des meilleurs. Mais il a aussi rapidement tranché dans le vif.

La suite après cette publicité

En effet, Ratcliffe et ses équipes ont décidé de faire un grand ménage au sein du club, qui a perdu beaucoup d’argent ces cinq dernières années. La BBC Sport parlait d’un montant de 442 M€. Pour y remédier, la nouvelle direction veut faire des économies. Durant l’été, il a ainsi été annoncé que 250 employés de MU ont été licenciés. Récemment, on a appris que les Red Devils ont décidé de se séparer en fin de saison de Sir Alex Ferguson, qui était ambassadeur du club et chargé d’assurer la promotion de l’image du MU dans le monde entier. Une mission qu’il menait depuis onze ans et pour laquelle il était gracieusement payé 2,58 M€ par an. Sir Jim Ratcliffe a donc décidé de couper le robinet à la légende écossaise, qui n’a plus de passe-droit (il ne pourra plus accéder aux vestiaires mancuniens notamment, ndlr). Mais il n’est pas le seul à faire les frais de la politique stricte d’Ineos. Les familles des joueurs et les employés ont perdu de nombreux privilèges.

Man Utd se serre la ceinture

The Sun a révélé il y a peu qu’ils ont dû payer leur transport pour assister à la finale de la FA Cup contre Manchester City en mai dernier. Les déjeuners, les billets ou encore les fêtes d’après-match financés par le club ont été supprimés. Concernant les employés du club, Sir Jim Ratcliffe a mis un terme au télétravail et leur impose de venir dans les bureaux. Seul problème, il n’y a pas suffisamment de places pour accueillir tout le monde. Des bureaux de fortune ont donc été mis en place dans certains endroits du stade et sont supprimés les jours de match. Les seuls moments où les employés peuvent travailler de chez eux. Le Daily Mail ajoute que la prime de Noël de plus de 120 € attribuée chaque année a été remplacée par un bon d’une valeur de 48,5 € chez Marc & Spencer. « C’est 40 £ (48,5€) de plus que ce à quoi je m’attendais », a confié de manière anonyme un employé au Telegraph. De plus, le média britannique ajoute que la traditionnelle fête de Noël, qui pouvait réunir jusqu’à 1 100 collaborateurs, a été supprimée. La direction a indiqué qu’il aurait été de mauvais goût de la maintenir après avoir limogé 250 personnes cette année.

La suite après cette publicité

Du côté de l’équipe fanion, Ratcliffe veut aussi trancher dans le vif. Après s’être séparé de Ten Hag, il a ouvert la porte à de nombreux joueurs, dont Marcus Rashford dont le salaire est jugé trop important. Sky Germany ajoute que plus de la moitié des joueurs de l’équipe sont à vendre cet hiver ou l’été prochain. Hormis Diallo, Mainoo, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Onana et 2-3 autres joueurs, les dirigeants ne retiendront personne. Idem avec les employés dans le secteur sportif. Ils ont d’ailleurs remercié récemment le directeur sportif Dan Ashworth cinq mois seulement après son arrivée. Les supporters, eux aussi, sont victimes de l’arrivée d’Ineos. Le Daily Mail précise que les billets ont été augmentés pour les enfants et les retraités, qui payent désormais 80 €. La publication anglaise ajoute à ce sujet : «les supporters ont déjà manifesté devant Old Trafford pour demander qu’on arrête de les exploiter.» En moins d’un an, le nouvel actionnaire de Manchester United fatigue déjà pas mal de monde. D’autant que de nombreux fans et employés, qui penchaient pour le projet qatari du Cheikh Jassim, ont des regrets concernant le rachat du club.

Beaucoup étaient pour le projet XXL du Qatar

Et ils vont encore en avoir. Ce jeudi, le Daily Mail a interrogé l’un des conseillers du projet mené par le Qatar. Ce dernier a évoqué ce que le Qatar aurait mis en place à MU. «Un stade pour un club de football payé par un club de football et personne d’autre. Et quant au personnel que Ratcliffe licencie, nous l’aurions embauché», a-t-il révélé avant de préciser que Populous, qui a conçu de nombreux stades lors du Mondial 2022 au Qatar, avait déjà élaboré des plans pour la future enceinte de Manchester United. De plus, le média anglais est revenu sur le "projet ruby" du Cheikh Jassim, qui voulait révolutionner MU en trois jours. Le premier jour, il devait racheter le club. Le deuxième, il comptait régler toutes les dettes. Enfin, lors du troisième jour, il avait promis de financer un stade ultra moderne de 90 000 à 100 000 places. Malgré ses idées et son offre de 5,45 milliards d’euros, il n’a pas convaincu les Glazers. De quoi donner des regrets à ses partisans et à des fans de plus en plus déçus.

La suite après cette publicité

«Il a fallu seulement 11 mois à certains fans de Manchester United pour se retourner contre le copropriétaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe. Et les sceptiques parmi les fidèles d’Old Trafford seront sans doute encore plus frustrés lorsqu’ils découvriront ce qui aurait pu se passer sous l’administration qatarie, qui avait prévu de révolutionner le club en seulement trois jours», écrit The Sun. Malgré l’échec de son dossier, le Qatar suit toujours de près ce qu’il se passe à Manchester United, où Ineos est critiqué de toutes parts. « Le Cheikh Jassim est toujours un homme riche. Il est toujours un fan de United. Il ne va pas se précipiter pour essayer de racheter un autre club de Premier League. Si l’opportunité d’acheter l’intégralité de Manchester United se présente à nouveau à l’avenir, il est difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas un grand intérêt. Les projets sont toujours là». Le message est passé…